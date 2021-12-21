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Номер извещения
32110914207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №422/МИ - Техническое обслуживание ЛОС (локальных очистных сооружений) ТЭЦ-5 филиала «Невский» (D22P100316)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 509
Факс
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Адрес электронной почты
eshchebuniaeva@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щебуняева Евгения Алексеевна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИ №422/МИ - Техническое обслуживание ЛОС (локальных очистных сооружений) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.02.202216.02.2022 23:5916.02.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110914207Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №422/МИ - Техническое обслуживание ЛОС (локальных очистных сооружений) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
16.02.2022 23:5916.02.2022 23:5916.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914207Подведение итогов не позднее МИ №422/МИ - Техническое обслуживание ЛОС (локальных очистных сооружений) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.02.202216.02.2022 23:5916.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914207Подведение итогов не позднее МИ №422/МИ - Техническое обслуживание ЛОС (локальных очистных сооружений) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №422/МИ - Техническое обслуживание ЛОС (локальных очистных сооружений) ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 562 184,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-1
Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1
Адрес местонахождения
197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н
71.20.19.190
35.11.1
Документация лота
Кол-во: 1
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