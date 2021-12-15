Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)

    167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010222Дата и время окончания срока приема заявок 167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    167_МС_1_14_МС_КО_24.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010222Подведение итогов не позднее 167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)

    Начальная цена

    3 464 834,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б

    Классификатор ОКПД2

    43.29.11.120

    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127526/name/61cd68b85142d1.59299186

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗЛАТСЕТЬ
    Конкурс № 32211068617
    Выполнение работ по капитальному, текущему, аварийному ремонту и техническому обслуживанию вводов теплосетей в МКД района Машзавода г. Златоуста
    Выполнение работ по капитальному, текущему, аварийному ремонту и техническому обслуживанию...
    591632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    6 700 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить