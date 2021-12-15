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Номер извещения
АП010222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 495
Факс
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Адрес электронной почты
mmareev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мареев Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
167/МС - Тепловая и гидроизоляция трубопроводов тепловой сети на объектах для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/9-21/6)
Начальная цена
3 464 834,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б
43.29.11.120
43.29
Документация лота
Кол-во: 1
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