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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на «Поставку картриджей для оргтехники»

    Запрос коммерческих предложений на «Поставку картриджей для оргтехники»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112932Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка картриджей для оргтехники»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112932

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на «Поставку картриджей для оргтехники»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__картриджи.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Юридический адрес

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Контактный телефон

    861-255-08-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gracheva@priazovneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка картриджей для оргтехники»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112932Подведение итогов не позднее «Поставка картриджей для оргтехники»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка картриджей для оргтехники»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Классификатор ОКПД2

    28.23.26.000

    Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23.2

    Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Поставка картриджей для оргтехники»"

    Кол-во: 1

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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