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    Главная / Торги / Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН») (п. 31 ПЗ)

    Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН») (п. 31 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914533Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН»)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110914533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000102476

    Наименование закупки

    Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН») (п. 31 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 16:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-92-80

    Адрес электронной почты

    Martynova.NB@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН»)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 14:00 GMT +321.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914533Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН»)Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Услуги по уборке служебных и бытовых помещений (База ООО «НЭН»)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    23.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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