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Номер извещения
АП010220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на выполнение капитального ремонта объектов нефтяной и газовой инфраструктуры, а именно: ремонт технологического оборудования и АКЗ. Бетонные работы для нужд ООО «Газпромнефть Восток» в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Томск
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Капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой инфраструктуры для нужд ООО "Газпромнефть Восток". Ремонт технологического оборудован
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010220Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой инфраструктуры для нужд ООО "Газпромнефть Восток". Ремонт технологического оборудованТомск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой инфраструктуры для нужд ООО "Газпромнефть Восток". Ремонт технологического оборудован
Официальный сайт, на котором размещена документация
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