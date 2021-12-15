Открытый конкурентный отбор на выполнение капитального ремонта объектов нефтяной и газовой инфраструктуры, а именно: ремонт технологического оборудования и АКЗ. Бетонные работы для нужд ООО «Газпромнефть Восток» в 2022 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010220 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056906-304-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на выполнение капитального ремонта объектов нефтяной и газовой инфраструктуры, а именно: ремонт технологического оборудования и АКЗ. Бетонные работы для нужд ООО «Газпромнефть Восток» в 2022 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК Юридический адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Почтовый адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4674 Адрес электронной почты RC_KS@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бек Евгений Вольдемарович Место рассмотрения заявок Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой инфраструктуры для нужд ООО "Газпромнефть Восток". Ремонт технологического оборудован Дата и время окончания срока приема заявок 15.12.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010220 Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой инфраструктуры для нужд ООО "Газпромнефть Восток". Ремонт технологического оборудован Томск Текущий статус Архив Предмет договора Капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой инфраструктуры для нужд ООО "Газпромнефть Восток". Ремонт технологического оборудован Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт