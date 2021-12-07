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Номер извещения
ГП112936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
3069/07.12.21/КО/Э Поставка автозапчастей на грузовые иномарки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор**
Дата публикации
07.12.2021 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
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Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАНСалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАНСалават
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАН
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
26.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГСалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
26
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕССалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕССалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
26.51
Документация лота
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
26
Документация лота
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФСалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФСалават
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилейСалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилейСалават
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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