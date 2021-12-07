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    Главная / Торги / 3069/07.12.21/КО/Э Поставка автозапчастей на грузовые иномарки

    3069/07.12.21/КО/Э Поставка автозапчастей на грузовые иномарки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112936

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3069/07.12.21/КО/Э

    Наименование закупки

    3069/07.12.21/КО/Э Поставка автозапчастей на грузовые иномарки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор**

    Дата публикации

    07.12.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_2.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.rar

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.rar

    Акт____Вн_074_01_14758__от_29.12.2021.pdf

    Акт____Вн_074_01_14758__от_29.12.2021.pdf

    Акт____Вн_074_01_14758__от_29.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАНСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАНСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАНСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МАН

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сепаратор MAN TGS TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Патрубок радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Большая шестерня бортового редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект бортового редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Малая шестерня бортового редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Амортизатор кабины задний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Модулятор MAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Форсунка MAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ролик натяжной MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ролик натяжной MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Датчик давления Ман"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект седельного устройства 81.42710-6129/81.42710-6200 ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Диск тормозной передний 81.50803.0040 МАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Диск тормознойMAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Наконечник рулевой тяги MAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Патрубок системы охлаждения МАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Насос водяной 81-04149-SX DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Насос водяной DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан предохранительный 4-х контурный MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Подшипник планетарной передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Прокладка головки блока цилиндров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Прокладка турбокомпрессора ман"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Гаситель крепления кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Энергоаккумулятор MAN (Ман) TGA"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ЮТОНГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127930/name/61cd8936d08830.44967950

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МОЛД ЛОБ СТЕКЛА В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "МОЛД ЛОБ СТЕКЛА Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "МОЛД ЛОБ СТЕКЛА Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "МОЛД ЛОБ СТЕКЛА ПР"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕССалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕССалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕССалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей МЕРСЕДЕС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127933/name/61cd8995a76b29.23817274

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Привод средней двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подшипник верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Регулятор автоматический (трещетка) Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тяга рулевая продольная A 3574601005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ролик натяжной системы охлаждения Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Насос топливный Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Топливопровод (обратка форсунок) Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кран уровня пола правый Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Энергоаккумулятор Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отопитель салона A1-306.242.251"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Привод средней двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Втулка реактивной тяги Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Рычаг тормозной передний (трещетка) A3574200538"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "переключатель подрулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Зеркало заднего вида Мерседес АКА Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Насос водяной A4032007301 A4032007301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Манжета Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кольцо уплотнительное Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Набор прокладок Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Регулятор уровня кузова задний правый Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Комплект ремонтный тяги поперечной Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "электродвигатель отопителя АКА-5225 Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Камера тормозная правая Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Заклепка Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "К-т накладок тормозных с заклепками А 357 421 15 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Крышка клапанная А 442 016 05 05 Автобус Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Обмотка стартера Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Щётки стартера Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пневморессора АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Регулятор уровня кузова задний правый Мерседес А0003282030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "РК продольной тяги Мерседес АКА А0003301611"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Осушитель воздуха тормозной сист. Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Вентилятор Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Наконечник рулевой тяги правый Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Наконечник рулевой тяги левый Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Насос дополнительный охлаждающей жидкости Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Камера тормозная левая Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стартер АКА Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Энергоаккумулятор Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Сальник задней ступицы Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Диск литой колесный Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Барабан тормозной передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Барабан тормозной задний АКА-5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кольцо резиновое (втулка реактивной штанги) А3173331164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Пружина задних колодок А3469930310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Амортизатор задний Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Крестовина карданного вала Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Прокладка клапанной крышки Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Электродвигатель отопителя Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Регулятор уровня кузова (левый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ремкомплект задней нижней продольной тяги (сайлентблок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Манжета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Форсунка (распылитель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Вставка регулировочная (термостат)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Подшипник нижний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Подшипник выжимной Valeo truck R-SERIE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Пружина стяжная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Ступица вала вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Компенсационный бак охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Прокладка выпускного коллектора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Прокладка впускного коллектора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Комплект ремонтный генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Ремонтный комплект генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Реле втягивающее (катушка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Палец Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Колесо дисковое 7.5х22.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Пульт управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Пружина газовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Кран (вентиль) отопителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Комплект ремонтный тормозной камеры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Комплект ремонтный тормозной камеры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Шайба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Выпрямитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Шарнир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шарнир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Шарнир правая резьба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Шарнир левая резьба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Шарнир правая резьба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Шарнир левая резьба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Блок подготовки воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Тройник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Вентилятор Мерседес АКА с вязкомуфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Регулятор напряжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Р/К ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Р/к энергоаккумулятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Кольцо упорное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Ремень 12,5х1250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Форсунка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Указатель температуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Стартер 24V 6.6 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Клапан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Кран тормозной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Ремкомплект масляного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Втулка амортизатора MERCEDES-BENZ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Комплект ремонтный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Комплект ремонтный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Вал разжимного кулака тормозного правый длина 46см, зубья шлицевые 26, ф40мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Комплект тормозных накладок, 19.0 мм, с указателем износа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Тяга продольняя верхняя АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Тяга продольняя нижняя АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Редуктор центральный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Рычаг тормозной передний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Накладка тормозная задняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Шайба верхняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Вал вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Ступица вала вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Заглушка верхняя внутренняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Фара головного света (качественный аналог)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Уплотнитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Привод задней двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Ролик натяжной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Трубопровод цилиндра 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Трубопровод цилиндра 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Прокладка головки блока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Пластина уплотнительная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Прокладки выхлопного коллектора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Прокладка впускного коллектора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Рычаг регулировочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Манжета клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Насос гидроусилителя руля Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Ремень привода клиновой 12,5х1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "ремень клиновой 12,5х1750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Ремень привода клиновой 12,5х1150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Ремень привода клиновой 12х1750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Шкив d180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Шкив d180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Шкив d180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Шкив d180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Шкив d190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Шкив d190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Рычаг регулировочный правый(трещетка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Переключатель подрулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Шпилька колеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Кольцо уплотнительное Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Электродвигатель отопителя Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей СКАНИЯ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127935/name/61cd89b5e40225.77997128

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накладка задней тормозной колодкиКат№ 0 Скания № а614уа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Корпус насоса водяного 1450155 S4385"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "комплект тормозных колодок передних ГолАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПАЛЕЦ+ВТУЛКА РЕССОРЫ скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тяга продольная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Насос водяной на дв. DC 903 ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Насос водяной на дв. DC 903 1510490 CPL S 4385 Скания Голаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Диск тормозной передния дискового тормоза ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Главный переключатель SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Суппорт тормозной передния правый ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Суппорт тормозной передния левый ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Втулка стабилизатора Scania 4 Series, P/G/R/T Series (1.27086, 127086)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект стабилизатора подвески кабины на 2 стороны scania 4ser"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Генератор 24V 100A Scania 4\R-ser WIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Втулка стабилизатора d=65 ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "уплотнительное кольцо крышки филтра ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Scania Брызговик ведущая ось задний правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Наконечник рулевой тяги Скания тягач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Рукав воздухозаборника Scania"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Опора переднего амортизатора ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Амортизатор кабины газовый передний SCANIA 4-SERIES SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Прокладка крышки клапанов SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Scania Кран уровня пола кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Блок-фара Скания правая SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок-фара Скания левая SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "пневмоподушка подвески Scania передняя ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Боковой габаритный фонарь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пневмоподушка амортизатора кабины 1476415"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ SCANIA 4 СЕРИИ В СБОРЕ АРТИКУЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Пневморессора ГолАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Ролик ремня   ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "масляный щуп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Переключатель главный Scania 1519485"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Воздухоосушитель SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Накладка тормозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "РУЧКА ДВЕРИ Левая SCANIA 4 (94,114,124,164) SCANIA R, P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Цилиндр подьема кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Насос подъема кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Накладка передней тормозной колодкиКат№ 0 Скания № а614уа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Суппорт правый ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Суппорт левый ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Фонарь задний левый scania"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ПРОСТАВКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ПРОСТАВКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "диск тормозной Scania ГолAЗ 52911-000001 (DC903)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Прокладка поддона 1865674 Скания Тягач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Набор для ТО ретардера КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Р/к суппорта ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Прокладка топливной рампы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ФОНАРЬ З ПР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Втулка стабилизатора Scania SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "2147775 Scania Энергоаккумулятор (аналог не подходит соединениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Scania Отбойник кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Комплект для ТО SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "уплотнительное кольцо Scania 29,2х3х35,2 ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Сальник коленвала передний SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Суппорт тормозной скания в сборе 6411К003853,SKANIA 1744252,A0517407024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Шкворень сцепной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Фонарь задний правыйscania"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Крыло Задняя SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Рабочий цилиндр подъема кабины для Scania 5 G series"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Вoдянoй насос на автомобиль Scania P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Выключатель Scania EDC, Opticruise SCANIA 4-SERIE (1995-2005)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Диск колеса SCANIA 1524510 22.5х8.25 KPZ 4499643"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Scania-стартер"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей ДАФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переключатель подрулевой DAF 1615080DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Колодки тормозные 211*109*30 29061 ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Колодки тормозные (29061) 211х109х30 DAF/MB/MAN/BPW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сайлентблок рессоры Daf"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "DAF Облицовка фары правая CF85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "шайба запорная вилки буксировочной Даф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Крыло заднее левое DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Наконечник рулевой тяги левый 1603788 ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Наконечник рулевой тяги правый 1603789 ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Модулятор задней оси DAF CF75/85IV/XF95/105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "КЛАПАН ОСУШИТЕЛЯ 4-Х КОНТУРНЫЙ ДЛЯ DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Перемычка АКБ ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "прокладка клапанной крышки ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДАФ CF-85 (DAF CF-85)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик давления топлива DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект монтажный тормозного диска (пластина) DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комплект монтажный тормозного диска (болты, прижимы) DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Ролик натяжной генератора 1695242 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Наконечник рулевой тяги DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ролик обводной 1699240 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Замок зажигания в сборе DAF XF105/CF85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Интегрированный подрулевой переключатель DAF FT CF 85/360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Крыло заднее универсальное для DAF 95 XF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ВИЛКА БУКСИРА БЕЗ ПАЛЬЦА DAF CF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ремкомплект, рулевой механизм DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шток вилки переключения передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ПГУ DAF KA 629134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Комплект сцепления DAF (корзина, ведомый диск (SACHS 491878001818/1685707), подшипник выжимной DAF 1780332)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Диск тормозной передний daf"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Насос гидроусилителя DAF 75/85/CF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Комплект сцепления DAF (корзина, ведомый диск (SACHS 491878001818/1685707), подшипник выжимной DAF 1780332)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Тяга реактивная V-обр. DAF CF85 (отливка на тяге 088103) для грузовика DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Зеркало левое в сборе (большое и маленькое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Датчик температуры 1689144"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Главный тормозной кран"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилейСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилейСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112936Подведение итогов не позднее Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аналоговых запасных частей и расходных материалов для грузовых автомобилей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Амортизатор (ТОНАР)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Амортизатор 481700000549 1533287 SACHS Скания-Голаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Амортизатор для Scania 3 серия: Sachs 47 1700 123 901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Амортизатор задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Амортизатор задний DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Амортизатор задний Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Амортизатор заднийВК6885905, 1606742, 1443696 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Амортизатор кабины Daf"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Амортизатор кабины DAF 75/85/75CF/85CF передний  Diesel Technic 565012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Амортизатор кабины зад"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Амортизатор кресла пассажирского HIGER 6129/6840/6885 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Амортизатор люка 295 мм (длина цилиндра) ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Амортизатор Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Амортизатор Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Амортизатор передней подвески MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Амортизатор передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Амортизатор передний ГолАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Амортизатор передний Скания 614"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Амортизатор передний FEBI 20166, ил6885901 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Амортизатор подвески масляный AL-KO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Амортизатор прицепа BPW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Амортизатор Скания 481700000549 SACHS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Баллон BPW 30К (пневморессора) со стаканом (На все виды полуприцепов с осями BPW) (940 МВ СА) 940МВ-СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Барабан тормозной CAF п-п PACTON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Барабан тормозной п/пр Пактон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Батарейка Camelion 4R25 6V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Бендикс стартера BOSCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Бендикс стартера Bosch 237752 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Блок (клавиша) переключения передач Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Блок управления Webasto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Блок электронный 24 V ECAS WABCO 283 08/08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Болт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Болт колеса задний мост RABA 118/34-3340-004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Болт крепления колеса Даф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Вал вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вал коленчатый Caterpillar-3116"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Вал коленчатый Caterpillar-3116"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Вал реверсивный кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Вал с муфтами (якорь)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Венец маховика 5.40350 даф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Венец маховика даф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Вентилятор отопителя Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Вентилятор отопителя Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "вентилятор радиатора отопителя Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Верхняя часть заднего брызговика (средняя), Scania CR/CP, R 5, P 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Вискомуфта MAN дв.D2866,D2876,D2840 привода вентилятора FEBI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА С АМОРТИЗАТОРОМ КАБИНЫ SCANIA Р114 задняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Втулка балансира колес (бронза) 5208-2918183"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Втулка стабилизатора 105х102х85 мм диаметр отверстия 61 мм (примерные размеры)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Втулка стабилизатора нижнего крепления ( внутр. D=65 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Втулка стабилизатора прим. параметры 103х103х60 мм SCANIA K400IB 4X2 NB (A80)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Втулка ушка рессоры 034.082-10А МАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Втягивающее реле стартера Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Выпрямитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Габаритный фонарь Gmak G06 передне-задний бело-красный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Газовый упор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Гайка крепления колеса Даф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Гайка стремянки п/п ТОНАР,PACTON."

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Гайка шестигранная м8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Гаситель, крепление кабины для DAF CF 85 FA 85.360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "ГБЦ компрессора (верхняя часть) MB Bus O345,O345K Euro I Eng.OM 447 HA/HLA,OM 447 H/HO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Генератор Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Главный тормозной цилиндр ГАЗ-53"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Главный цилиндр сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Горелка оригинальная для отопителя Webasto Thermo 90 ST, DW-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Датчик давления топлива MAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "ДАТЧИК ДРАКОН УРОВНЯ ТОПЛИВА SCANIA 4 114 124 68 СМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "датчик кпп biegów,szybkościomierza scania 2,3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Датчик пламени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Датчик пламени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Датчик пламени Webasto 23037АКат№ Webasto 23037А АКА № В173УН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Датчик скорости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Датчик скорости L=90MM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Датчик скорости импульсный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Датчик скорости импульсный с плоскими контактами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Диафрагма мембрана !мелкая 20 h=33 D=168"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Диафрагма тормозная п/п ТОНАР,PACTON."

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Диск колесный Lemmerz 156/150 HMA 175 R22,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Диск тормозной 10005 СКАНИЯ Голаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ДИСК ТОРМОЗНОЙ DAF 65-85CF/95XF (+Р0423 УСТАНОВ. (M2000069) (Т2863)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Диск тормозной MAN F2000,TGA передний (432/131х130х45 12n) (1шт.) EKER МАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Диски тормозные ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Дополнительный насос отопителя BOSCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "ДРАЙВЕР ТАЙМЕР WEBASTO 12V 24V 8EU007628-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Европейский штекер с кабелем S Стиль грузовик прицепы разъем 7 шпильки В 24 В ПВХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Европереходник рукава Ду 75 к сливной муфте МС-2 для совмещения евросоединения VK-80 (ответная муфта рукава-EN14420-6)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Заклёпка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Замок багажного отсека(левый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Замок багажного отсека(правый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Защитный клапан пневмосистемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Зеркало DAF правое малое 209x218x136 с подогревом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Зеркало SCANIA 4series левое 600х260мм (ZL-180) (обогрев/электропривод)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Зеркало заднего вида с электроприводом и обогревомКат№ 391.8201020 Скания-ГолАЗ № с405вх"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Зеркало левое на 4 серию с электроподогревом без электропривода SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Зубчатка бендикса стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Кабель для сцепки прицепа: ABS евро, электрический 7 жильный 558785"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Кабель прицепа Electro coil 3,5m WL 15/7/7pol. TPU ISO12098/ISO1185/ISO3731 ID=19mm 24V plastic plug"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Кабель электр датчиков М27х1 L=300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Кабель электр.спиральный соед-ый, тягача с прицепом, ЕВРО, провод1х0,75мм+6*0,5мм, дл.5,5 метр. НН-066-1х0,75+6х0,5-5,5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Кабель электрический КАМАЗ ЕВРО на прицепКат№ СНЦ-124-+ПС 325(спираль) ДАФ № Т837КХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Кабель электрический спиральный подключения прицепа 611080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Камера тормозная (тип 16)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Камера тормозная тип 20Кат№ Р100-3519100-20 АКА №В197УН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Камера тормозная тип 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Картридж внутренний масляного фильтра 500054654 СС091С (276UFI 25.087.01)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Катушка зажигания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Катушка зажигания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Клапан аварийного растормаживания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Клапан КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Клапан механизма откр. двери (н.о.) (Мичуринск) ЛИАЗ-5256 (9У5.155003-03)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Клапан открывания дверей Неоплан Сетра Eurotech 0481500101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Кнопка закрытия двери зеленая автобуса Икарус"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Кнопка открывания двери 24V Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Кнопка открывания двери 24V 3842.3710"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Кожух защитный (муфта) Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Колодка тормозная ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Колодка тормозная с накладками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Колодка электрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Колодки дисковые Knorr SN7 29179 MB, DAF, Scania,BPW 85-11411-SX Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Колодки тормозные TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Колодки тормозные Daf CF 85 R22,5. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Колодки тормозные ДАФ E190R 011142/203SN7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Колпачок маслосъемный Scania (1328563, 1920860)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Кольцо 67X3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Кольцо 82X3 кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Кольцо подшипника п/п Тонар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Кольцо синхронизатора делителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Кольцо синхронизатора кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Кольцо синхронизатора кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Кольцо стопорное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Комбинированный датчик температуры на котел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Компенсационный бак охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Компенсационный бак охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Комплект монтажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Комплект подшипников ступицы колеса FEBI 32712"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Комплект прокладок верхний 4089649"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Комплект прокладок КПП ZF 16S2520 TO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Комплект прокладок нижний 3802376"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Комплект сцепления VALEO 827053"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Комплект сцепления ИВЕКО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Комплект тормозных колодок BPW 8200 (4 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "КОМПРЕССОР DAF CF-85 (ДАФ)(169 6197)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Конус муфты синхронизатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Конус синхронизатора делителя КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Конус синхронизатора кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Кран быстрого растормаживания WABCO-9735000510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Кран распределитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Кран растормаживания Размер 800*609"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Кран ручного управл. подвески прицепа Wabco 037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Кран тормозной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Кран тормозной главный (WABCO)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Кран тормозной главный (WABCO)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Кран тормозной ручной WABCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Кран тормозной ручной WABCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Кран управления тормозами DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Кран управляющий КПП GR900 в сборе с электромагнитным клапаном 148 80 83 SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Кран уровня пола S 70243/AV ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Кран уровня пола Haldex"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Крестовина карданного вала ERREVI 48*126 MB Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Крыло заднее (передняя-задняя часть) DAF F/CF/XF75/85/95/105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Крыльчатка для Thermo/DW20641B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Крыльчатка мотора отопителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "крыльчатка нагнетателя Webasto 20641 PC-GF30 Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Крышка расширительного бачкаКат№ 000 5014615 АКА № В657УН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Крышка стартера в сборе с щетками 28130-75190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "КРЫШКА, РЕЗЕРВУАР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Листовая прокладка рессоры DAF FT CF 85/362"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "ЛОБОВОЕ СТЕКЛО WINDSCREEN PRT-series"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Масляный фильтр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Мембрана тормозной камеры WABCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Механизм стеклоочистителя ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Модульный таймер Автономный отопитель Webasto BBW46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Мотор вентилятора DW350 24В / СЕ Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Мотор отопителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Муфта разрывная М16/22 (воздушная) универсальная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Муфта синхронизатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Муфта соединительная Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Накладка барабанного тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Накладка тормозная п-п PACTON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Накладка тормозная 85-00986-SX 19284"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Накладка тормозная п/п Тонар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Накладка тормозная Тонар 180 мм 8 отверстий (1 комп. 8 шт.) 4591254289"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Накладка тормозная Beral 1541 с заклепками 19283 п/п PACTON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Накладка тормозная для п/прицепа KRONE толщина 17,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Накладка тормозная прицепа ТОНАР № детали 9746-3502105-30 (комплект 8 шт) 03.092.26.85.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Накладка тормозной колодки ТОНАР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Накладки тормозные 9283205005Т088 19283 STD ALFA 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Накладки тормозные Е190R 011142/203 SN7 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Накладки тормозные на п/прицеп SAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Наконечник (Хвостовик) 362-1703420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Наконечник (Шарнир шаровый) 45104170301090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Наконечник тяги WABCO БЕЛЬГИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Направляющая стекла стеклоподъемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Насос водяной DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Насос дозирущий отопителя 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Насос дополнительный 12V 75.3780-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Насос дополнительный отопителя 24V U4814"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Насос масляный АКПП Voith Diwa2 ЛИАЗ5256,НЕФАЗ VOITH. 97165434."

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Насос отопителя дополнительный 24В SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Насос подкачки топлива и их ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Насос подкачки топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Насос подогревателя циркуляционный 24 В Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Насос топливный с форсункой Webasto 20338 С Кат№ Webasto 20338 С АКА № В173УН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Насос циклуляционный U4846 24V отопителя ВеБасто 1300717A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Насос-форсунка SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Натяжиель ремня SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Натяжитель ремня 1809098/ 1690115 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Обмотка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ IVECO STRALIS EUROCARGO EUROSTAR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Отопитель Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Отопитель HYDRONIC 35-24B ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Отопитель HYDRONIC 35-24B в сборе ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Отопитель WeBasto ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "отопитель автомобильный А1-306.242.251"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Отопитель передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Отопитель ПЛАНАР –4Д– 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Палец кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Патрон осушителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Патрон осушителя воздуха, пневматическая система 432 410 927 2 WABCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Патрубок турбокомпрессора D=50х70 CATERPILLAR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Патрубок угловой (L250*250, D50) силикон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Переключатель подрулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Переключатель подрулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Плафон освещения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Плафон освещения салона 5299-3724077СБ Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Пневмобаллон задней подвески 836N ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Пневмоподушка BPW на п/п KRONE п/п KRONE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Пневмоподушка STELLOX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Пневмоподушка подвески (пневмобаллон) 36/881MB BPW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Пневморессора 4 шпильки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Пневморессора 4022NP02/1 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "пневморессора 54022 A Prime Ride"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Пневморессора airtech 34913"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Пневморессора CONTITECH (задняя) TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Пневморессора CONTITECH (передняя) TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Пневморессора Contitech 941"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "пневморессора fabio 344022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Пневморессора PHOENIX 1E21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Пневморессора PHOENIX Мерседес-АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Пневморессора PHOENIX1E21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Пневморессора задняя Кат№ 1E21 0 АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Пневморессора передняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Пневморессора п-п PACTON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Пневморессора прицепа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Пневморессора Скания P10.4913.C02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Пневморессора цистерны без стакана на п/прицеп Скания тягач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Пневмоэлемент на тягач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Подкачивающий насос ТНВД, BOSCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Подкачивающий насосУТН-31106010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Подкрыльник задн. колеса, верхний Scania 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Подогреватель предпусковой КАМАЗ 24В 35КВт дизельного топлива ПРАМОТРОНИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Подогреватель сепаратора дизельного топлива MANN-HUMMEL (датчик)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Подушка DAF п/прицеп DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Подушка MAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Подушка кабины MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "подушка крепления двигателя АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Подшипник 30*55*23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Подшипник 544872"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Подшипник 544872544872"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Подшипник 633186 A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Подшипник 7520А п/п Тонар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Подшипник F-91916"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Подшипник игольчатый 45x57x25 кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Подшипник игольчатый стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "подшипник муфты вентилятора 578396А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Подшипник роликовый (49.2X103.188X43.658) кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Подшипник роликовый (85X150X30.5) кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Подшипник роликовый 42x40,30 кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Подшипник ступицы ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Подшипник ступицы ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Ползун КПП Scania"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "компрессор A4471301815"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Пресс-масленка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Привод средней двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Привод стартера 5404.3708600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Провод электрический полуприцепа прицепа 7 N HELLA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Продольная рулевая тяга на DAF CF 85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Прокладка боковой крышки 3284623"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Прокладка впускного коллектора SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Прокладка впускного коллектора SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Прокладка впускного коллектора ман"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Прокладка впускного коллектораКат№ 100.040 MAN TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Прокладка выпускного коллектора Elring 001172 Scania 3,4-Series"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Прокладка выпускного коллектора SCANIA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Прокладка ГБЦ (SC1892765)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Прокладка камеры сгорания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Прокладка камеры сгорания отопителя Airtronic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Прокладка коллектора впускного выпускного А274 EvoTech эвотек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Прокладка кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Прокладка кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Прокладка масляного поддона скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Прокладка пер. крышки двигателя EQB140/210-20 3918673-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Прокладка фланца КПП ZF 16S151/181/221/1920/2222/2523"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "ПРОКЛАДКА, КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ELRING"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Проставка рессоры (плоская) DAF CF/XF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Пружина крепления колодок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Пульт управления (таймер)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Пята толкателя 33.1111575"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Р/к водяного насоса Мерседес АКА 5225 (сальник) диаметр внутренний 15 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Р/к карбюратора К-151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "насос подкачки 7018955150 ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Р/к рабочего цилиндра сцепления с поршнем 2410-1602310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Р/к суппорта SN (пятаки бурт) CKSK.4.2-E ECKK.4.2 МАН, ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Р/к шкворня daf комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Радиатор Ман 81.06100-6657(КМК 81061016511)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Разъем прицепа металл 24V 7PIN алюминиевые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Распылитель14.1112110-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Распылитель145.1112110-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Распылитель14-69-107-1СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Рассеиватель фонаря"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Регулятор автоматический правый задний Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Регулятор напряжения шт. 1 197 311 315 BOSCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Регулятор уровня кузова передний Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Регулятор уровня кузова передний Мерседес А0003283430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Резиновый ремень заднего брызговика, Scania CR/CP, R 5, P 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "резистор отопителя салона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Резистор печки 6.73081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "РЕЛЕ АВАР. И ПОВОР. СИГНАЛА Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Реле блокировки стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Реле втягивающее для стартера Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Реле отопителя KORMAS 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Реле стартера BOSCH 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Реле стоп сигнала Бош 0332015014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Реле тяговое (втягивающее) А 000 1524010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Рем. комплект седельно-сцепного устройста Даф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Рем.комплект суппорта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Ремень DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Ремень DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Ремень DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Ремень (приводной) ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Ремень 1125 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Ремень 1150 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "Ремень 1180-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "Ремень 1200 А Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Ремень 1750 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Ремень 2280 "В" Кат№2280 "В" , Голаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Ремень 8PK1509HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Ремень 8РК2380 Скания-Голаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Ремень Gates 8PK1515HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Ремень клиновой 12,5х1125 АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Ремень клиновой 12,5х1150 АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Ремень клиновой 12,5х1200 АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Ремень клиновой 12,5х1750 АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Ремкомкомплект тормозного вала MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Ремкомплект Webasto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "ремкомплект гидроцилиндра подъёма прицепа 2ПТС-4 №14021 (МТЗ) 3-х штоковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подьема 2ПТС-4 Прицеп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Ремкомплект для регулятора давления воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Ремкомплект компрессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Ремкомплект компрессора 38186 febi_bilstein"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Ремкомплект направляющих суппорта н/о (10 деталей) DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Ремкомплект опорных лап прицепа JOST (шестерня)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 361"

    "Ремкомплект пневмораспределителя 9У4.071.005ЭТ (электромагнит)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Ремкомплект поворотного кулака"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Ремкомплект рычага КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Ремкомплект суппорта (пыльники,сальники,крышки) BENEFIT 6500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Ремкомплект суппорта BPW TSB3709 (направляющие,втулки,болты,уплотнения) BENEFI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Ремкомплект суппорта BPW TSB3709 (направляющие,втулки,болты,уплотнения) BENEFI прицеп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 367"

    "Ремкомплект суппорта K000472 (M2910053) MARSHALL DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Ремкомплект суппорта KNORR SB6,SB7 (направляющие,втулки,пыльники,болты) BENEFIT 1607 прицеп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Ремкомплект суппорта ДАФ полный ( с пальцами, втулками)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Ремкомплект суппорта ДАФ полный ( с пальцами, втулками)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Ремкомплект тормозного вала SAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Ремкомплект тормозного вала SAF 75542 SAMPA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 373"

    "Ремкомплект тормозного вала на ось Mан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "ремкомплект тормозного механизма ГолАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Ремкомплект тормозного суппорта Man TGA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Ремкомплект тормозного суппортаКат№ 09 55 68 ДАФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Ремкомплект тормозной камеры задней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Ремкомплект тормозных валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Ремкомплект, тормозной суппорт KNORR-BREMSE (K031844K50)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Ремонтный комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Ремонтный комплект опор седельно-сцепного устройства JSK 40, 42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Рессора АLS 31 2305-ТN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Рессора пневматическая задняя (левая,правая) Скания тягач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Влагомаслоотделитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "РМК шкворня (ком.-кт на ось)DAF 230,060 Б17730 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Розетка TIR полуприцеп прицепа S HELLA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "РОКЛАДКА, КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРАELRING П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Ролик ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "Ролик направляющий 9527-1307225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Ролик натяжной ремня 1779801 Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Ролик паразитный поликлиновой F-234844 Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Ролик паразитный поликлиновойКат№ INA F-234844 СКАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Рукав ВД (шланг) механизма промежуточного МАЗ (L=1590 Г=М14+К19/Ш=М10+К14, ф15)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Рукоятка рычага КПП 7635"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Рулевая тяга продольная,задняя Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "РУЧКА ДВЕРИ ПРАВАЯ SCANIA 4 R P 94 114 124 С ВКЛАДЫШЕМ КОМПЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Ручка наружня левая ИЖКС 332587.006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Ручка управления DANFOSS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "Рычаг регулировочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 400"

    "Рычаг регулировочный Скания тягач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Рычаг регулировочный задний правый(трещетка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "Рычаг регулировочный левый(трещетка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "Рычаг регулировочный на ведущий мост SCANIA задний левый SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "Рычаг регулировочный на ведущий мост SCANIA задний правый SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Рычаг стеклоочистителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Рычаг стеклоочистителя, система очистки окон DAF (1261349)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Рычаг стеклоочистителя, система очистки окон DAF (1261349)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "рычаг тормозной задний левый АКА-5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "рычаг тормозной задний правый АКА-5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "Рычаг тормозных сил п/п KRONE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Сайленблок полурессоры п/пр ПАКТОН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Сайлентблок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Сайлентблок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Сайлентблок 4177302800 (87-05606-SX) DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Сайлентблок SGS 24*60*72 02.0314.24.00 п/п KRONE BPW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Сайлентблок Кат№ 1368283 ДАФ № Т837КХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Сальник задней ступицы 139-170-11 12020154B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Сальник задней ступицы DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Сальник задней ступицы FEBI 33147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 420"

    "Сальник коробки КПП вала первичного 55x75x8 ZF 16S-130/160/190. 16K-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Сальник ступицы (для автомобилей с ABS)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "Сальник ступицы DAF прицеп SAF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Сальник ступицы Мерседес АКА 06643"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ 24В AIRTRONIC D2/D4 Е116 (ЭБЕРСПЕХЕР)Кат№ 252070011100 ДАФ №Т835КХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Седельно сцепное устройство JSK38C-1 диаметр шкворня 2дюйма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Сепаратор подшипника 77x101x29 кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Сетка свечи отопителя Айртроник D-2252069100102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 428"

    "Соединение SSE быстроразъемное VK 80 (G 3")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Соединительный кабель ABS Wabco"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Соленоид"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Соленоид DC24V 3.0W Voltage range: DC21.6V- 26.4V 100%ED IP65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Спиральный кабель освещения тягач-прицеп N-типа 7 выводов (7 pin)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Стартер 5,5 kW 24V 5.47009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Стартер BOCSH 24V 08-03-31 MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Стартер Bosch (или аналог) ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 436"

    "Стартер BOSCH 1739935 для грузовиков DAF CF85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Стартер BOSCH 1739935 для грузовиков DAF CF85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Стекло заднего фонаря левый KRONE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 439"

    "Стекло фонаря HELLA- KRONE Type левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Стеклоподъемник правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Стремянка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Ступица передняя DAF / даф с подшипниками в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Ступица передняя DAF / даф с подшипниками в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Стяжной ремень DAF FT CF 85/363"

    Кол-во: 1

    "Позиция 445"

    "Таймер комбинированный Webasto (85340C)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Температурный предохранитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Термостат SCANIA 3,4 series сдвоенный 83 градуса с прокладкой FEBI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "ТННД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Топливный насос Webasto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Топливный насос для подогревателя Вебасто Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Тормозная камера Т24/30 с коротким штоком п/п Тонар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Тормозные накладки Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Трещетка тормозная (автомат) п/п PACTON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Трещетка тормозная мех.5 отв BPW 0517465130 DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Трос крана делителя в сборе с золотником 15-1772160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Трубка КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Турбина Scania"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Тяга поперечная рулевая SCANIA K400IB 4X2 NB (A80) ф62мм L=1760мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Тяга продольная MAN TGA 33.480 6X4 () МАН ТГА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Тяга реактивная задняя нижняя АКА-5225 Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Тяга рулевая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Тяга рулевая передняя Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 463"

    "Тяга стабилизатора ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Указатель поворота SCANIA 4 series правый DEPO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 465"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 466"

    "Уплотнитель клапанной крышкиКат№ 33.078.16572 (100.013) MAN TGA B295BY102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Уплотнительное кольцо круглого сечения 9,0x3,0mm FPM MAN зеленоеКат№ 22.003.18708 MAN TGA B295BY102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "Фара противотуманная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Фара ближнего света ГолАЗ-Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "фара дальнего света ГолАЗ-Scania Hella ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "фара противотуманная 24v ГолАЗ ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Фильтр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Фильтр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 474"

    "Фильтр АКПП Mann H 941/2 x"

    Кол-во: 1

    "Позиция 475"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Фильтр гидроусилителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Фильтр гидроусилителя АКА-5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Фильтр топливный грубой очистки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Фильтр топливный Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 482"

    "Фланец (конус) синхронизатора КПП GR900 SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 483"

    "Фланец синхронизатора КПП Скания 1304850 6J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 484"

    "Фонарь автопоезда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 485"

    "Фонарь боковой габаритный 24 В 4422.3731"

    Кол-во: 1

    "Позиция 486"

    "Фонарь габаритный 24V белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "Фонарь габаритный 24V желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 488"

    "ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ БОКОВОЙ С КАБЕЛЕМ 300ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 489"

    "ФОНАРЬ ГАБАРИТНЫЙ БОКОВОЙ С КАБЕЛЕМ 300ММ ппц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "Фонарь габаритный боковой светодиодный DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 491"

    "Фонарь габаритный оранжевый 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 492"

    "Фонарь габаритный оранжевый 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 493"

    "Фонарь габаритный светодиодный белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 494"

    "фонарь габаритный, HELLA, 24В прицепа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 495"

    "ФОНАРЬ З ПР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 496"

    "Фонарь задний Евро(МАЗ) лев. (с подсветкой) DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "Фонарь задний Евро(МАЗ) прав. (без подсветки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "Фонарь задний КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 499"

    "Фонарь задний КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 500"

    "Фонарь задний левый (+подсветка) байонет по центру (А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 501"

    "Фонарь задний левый красный KRONE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 502"

    "Фонарь задний левый красный KRONE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Фонарь задний прав. с разъемом Krone, с фонарем габаритным"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Фонарь задний прав. с разъемом Krone, с фонарем габаритным"

    Кол-во: 1

    "Позиция 505"

    "Фонарь задний правый MAN TGA 33.480"

    Кол-во: 1

    "Позиция 506"

    "Форсунка Webasto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "ФорсункаКат№ 6049044 (Bosch 0 445 120 044) MAN TGA B295BY102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Центробежная водяная помпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    "Цилиндр SCANIA P114 series механизма опрокидывания кабины (GA4X2NA 340)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 510"

    "Чехол рукоятки КПП DAF 85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 511"

    "Шайба пружинная (гровер) м8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 512"

    "Шайба увеличенная м8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 513"

    "Шарики колодок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 514"

    "Шарнир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 515"

    "Шарнир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 516"

    "Шарнир КАМАЗ-6520 реактивной штанги резинометаллический двухопорный ООО НПО РОСТАР 6520-2919026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 517"

    "Шарнир шаровой рулевой тяги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 518"

    "Шаровая головка, система тяг и рычагов Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 519"

    "Шатун двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 520"

    "Шатун двигателя Caterpillar-3116"

    Кол-во: 1

    "Позиция 521"

    "шестерня для MODUL DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Шестерня заднего хода (22T.) кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 523"

    "Шестерня ретардера 59 T. кпп ZF DAF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 524"

    "Шкворень левый в сборе Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 525"

    "Шкворень правый в сборе АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 526"

    "Шланг воздушный п/прицепа витой черный SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 527"

    "Шланг воздушный п/прицепа витой черный WABCO 4527110010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 528"

    "шланг подъёма кабины Scania"

    Кол-во: 1

    "Позиция 529"

    "шланг ретардера ГолAЗ 52911- Скания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 530"

    "Шланг ф4 вакуумный Fagumit WT33/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 531"

    "штанга рулевая передняя АКА-5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 532"

    "Штекер Таймер-комби 1531 с регулятором 12/24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 533"

    "Штуцер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 534"

    "Щетка стеклоочистителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 535"

    "Щетка стеклоочистителя 800 мм Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 536"

    "Щетка стеклоочистителя каркасная 800mm, крючок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 537"

    "Щётки стеклоочистителя SCANIA P114 GA4X2NA 340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 538"

    "Эл/двиг. отопителя кабины BOSCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 539"

    "Электродвигатель для отопителя Airtronic D2 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 540"

    "электродвигатель нагнетателя BOSCH 24V DW 350-206 61A Мерседес АКА 5225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 541"

    "Электродвигатель нагнетателя воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 542"

    "Электродвигатель отопителя 130111130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 543"

    "Электродвигатель отопителя 130111130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 544"

    "Электродвигатель отопителя Bosch DPO 24V E0479 0 130 101 617"

    Кол-во: 1

    "Позиция 545"

    "Электродвигатель отопителя Мерседес АКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 546"

    "Электродвигатель отопителяКат№ 0 130 111 130 АКА № В656УН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 547"

    "Электроды зажигания / СЕ(Поджига)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 548"

    "Электромагнитный клапан FEBI BILSTEIN 21083"

    Кол-во: 1

    "Позиция 549"

    "Электромотор ПЖД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 550"

    "Элемент возд фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 551"

    "Элемент фильтрующий воздушного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 552"

    "Элемент фильтрующий МАЗ-MANN,MERCEDES воздушный ЛААЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 553"

    "Энергоаккумулятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 554"

    "Энергоаккумулятор 20/24 sb m/k fu dlav (BPW 05.444.43.01.3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 555"

    "Энергоаккумулятор 2430 gcxls"

    Кол-во: 1

    "Позиция 556"

    "Энергоаккумулятор WABCO 3113 S12042K1 0612 2430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 557"

    "Энергоаккумулятор WABCO 3113 S12042K1 0612 2430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 558"

    "Энергоаккумулятор дискового тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 559"

    "Энергоаккумулятор задний DAF 1360929 на DAF"

    Кол-во: 1

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