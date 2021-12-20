ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110914136 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ Юридический адрес 400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38 Почтовый адрес 400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38 Контактный телефон +7 8442 24-89-97 Факс +7 8442 24-88-50 Адрес электронной почты gribkov_vv@vlg-gaz.ru Ф.И.О. контактного лица Грибков Виталий Владимирович Место рассмотрения предложений Волгоград Закупки и тендеры Волгоградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru