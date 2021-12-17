"Поставка запасных частей к грузовой автотехнике ЗИЛ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный товар в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленного Поставщиком счета – фактуры