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Номер извещения
АП010218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение установки ПБВ. Система газоуровнительных линий емкостей В -1,2,3 и емкости Е-2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6
Почтовый адрес
199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6
Контактный телефон
+7 915 600-70-24
Адрес электронной почты
zakupki_bm@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свиркин Сергей Александрович
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение установки ПБВ. Система газоуровнительных линий емкосте
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010218Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение установки ПБВ. Система газоуровнительных линий емкостег. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение установки ПБВ. Система газоуровнительных линий емкосте
Официальный сайт, на котором размещена документация
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