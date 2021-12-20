Лот 1

МИ №34/МИ - Благоустройство и озеленение на сетях инженерно-технического обеспечения, восстановление дорожного покрытия для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)