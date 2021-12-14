Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ОКО № 29/ГЭХСК/21 на определение лучших условий оказания услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории

    ОКО № 29/ГЭХСК/21 на определение лучших условий оказания услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112929Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территорииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    29/ГЭХСК/21

    Наименование закупки

    ОКО № 29/ГЭХСК/21 на определение лучших условий оказания услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    oozp@geh-sc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рогожин Олег Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112929Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территорииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории

    Начальная цена

    3 146 515,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124879/name/61cafddd73f830.14473734

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП202128
    Открытый редукцион №ОР22-01-11 предмет: «Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион №ОР22-01-11 предмет: «Приобретение лицензий UiPath для нужд Банка ГПБ (АО)»
    595033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014059
    Поставка электроматериалов (Вспомогательные МТР УППГ-4 «Чаяндинское НГКМ» 3-й этап).
    Поставка электроматериалов (Вспомогательные МТР УППГ-4 «Чаяндинское НГКМ» 3-й этап).
    592657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211091324
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    594413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    586 762
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211091323
    Поставка мыла туалетного
    Поставка мыла туалетного
    595140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    346 183
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП202164
    Открытый тендер на право заключения договора поставки запасных частей во 2-м квартале 2022 года
    Открытый тендер на право заключения договора поставки запасных частей во 2-м квартале 2022...
    595144
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014561
    422/ТС - Формовые, листовые, рулонные уплотнительные материалы (РТИ, АТИ и прочие) для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-278)
    422/ТС - Формовые, листовые, рулонные уплотнительные материалы (РТИ, АТИ и прочие) для нужд...
    595145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 300 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202163
    ЗП-076-2022 СИЗы на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    ЗП-076-2022 СИЗы на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    595142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014560
    Поставка двухпостовых сварочных агрегатов «Miller Big Blue 700X Duo Pro» (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка двухпостовых сварочных агрегатов «Miller Big Blue 700X Duo Pro» (КР ЛЧМГ МГ...
    595143
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить