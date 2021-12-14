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    Главная / Торги / Поставка кондиционеров бытовых

    Поставка кондиционеров бытовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондиционеров бытовыхПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913984

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кондиционеров бытовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Извещение_374_2021_МИ.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Документация_374_2021_МИ.docx

    Протокол_итоговый_374_2021_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кондиционеров бытовых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913984Подведение итогов не позднее Поставка кондиционеров бытовыхПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондиционеров бытовых

    Начальная цена

    1 168 622,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12

    Оборудование для кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.12

    Производство оборудования для кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115919/name/61c0467d9db652.30053013

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования для кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 45.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    30.12.2021 08:00(GMT+03:00)
    27 619 586
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
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