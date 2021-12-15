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    Главная / Торги / Поставка товаров: Бумага офисная

    Поставка товаров: Бумага офисная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 06:5915.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110914001Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара: Бумага офиснаяОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110914001

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    438-т/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров: Бумага офисная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_МИ_438_т_2021.jpg

    03_Форма_1.1._приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    07_Расчет_НМЦ___бумага_офисная.xlsx

    06_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    02_Документация_МИ.DOCX

    01_Извещение_МИ.pdf

    04_ТЗ___бумага_офисная.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__по_заявкам_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара: Бумага офисная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110914001Подведение итогов не позднее Поставка товара: Бумага офиснаяОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара: Бумага офисная

    Начальная цена

    4 220 132,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследовании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследованииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследовании

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112419/name/61bb0c6e2d2a12.88318357

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами"

    Кол-во: 16536.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами"

    Кол-во: 4.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    3
    Регион:
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