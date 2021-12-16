Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Электродвигатели

    Электродвигатели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 20:0016.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112926Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродвигателейМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112926

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электродвигатели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Форма_КП__1_.xls

    Фото.zip

    Исх._от_07.12.2021___665.pdf

    Список_документов_контрагента__запрос_.docx

    Шаблон_договора_СМС_Покупатель.docx

    Анкета_контрагента.docx

    Перечень_необходимого_оборудования_и_сроки_поставки_приложение__1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    987-456-04-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki11@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электродвигателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 20:00 GMT +316.12.2021 20:0016.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112926Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродвигателейМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 20:0016.12.2021 20:0016.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112926Дата и время вскрытия заявок Закупка электродвигателейМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 20:0023.12.2021 20:0023.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112926Подведение итогов не позднее Закупка электродвигателейМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 20:0023.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112926Подведение итогов не позднее Закупка электродвигателейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электродвигателей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    27.11.25.000

    Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11.11

    Производство электродвигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель Jost JV246-950 3 кВт, 975 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель АИР ВОВ 1У3 1,6 кВт, 380В, 930 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Электродвигатель Д-22, 6 кВт, 1080 об/мин, 220В постоянного тока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Электродвигатель Brevini 200LTFECCL 400/690V, 30kWt"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Электродвигатель Flender FZAD88D-M132M4X 7,5 кВт, 400/690В, 50 Гц, 15/8,66A, 1450 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Электродвигатель АР 73-10 5 кВт, 380В, 520 об/мин, на лапах, 1 конец вала"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Электродвигатель 4МТН400L10 У1, 160 кВт, 380В, 355А, 600 об/мин с 1 концом вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Секции обмотки ротора для электродвигателя 4МТН400L-10У1 160 кВт, 600 об/мин"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП102820
    Покупка электроматериалов для обеспечения в 1 кв 2021г
    Покупка электроматериалов для обеспечения в 1 кв 2021г
    443793
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2021 12:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить