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Номер извещения
ГП112926
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
987-456-04-56
Факс
Адрес электронной почты
zakupki11@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Белов Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электродвигателей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 20:00 GMT +316.12.2021 20:0016.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112926Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродвигателейМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 20:0016.12.2021 20:0016.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112926Дата и время вскрытия заявок Закупка электродвигателейМосква
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 20:0023.12.2021 20:0023.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112926Подведение итогов не позднее Закупка электродвигателейМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электродвигателей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
27.11.25.000
27.11.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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