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    Главная / Торги / Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)

    Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.pdf

    2._Закупочная_документация.pdf

    3._Приложение__1_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_АНКЕТЫ.docx

    4._Приложение__2_к_Закупочной_документации___ФОРМАТ_ОФЕРТЫ.docx

    5._ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ.docx

    6._Спецификация_38834.xlsx

    7._ТЗ_гидроциклон_тс.pdf

    8._ТЗ_гидроциклон.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 310

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Evseev.S@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев Семен Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 12:0031.12.2021 12:0031.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112925Подведение итогов не позднее Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 12:0031.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112925Подведение итогов не позднее Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидроциклонов для АО "ГОК "Денисовский" (38834)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидроциклон тяжелосредный DB40 кл.0,5-50мм {840-20SCnSC-M (левый)}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гидроциклон тяжелосредный DB40 кл.0,5-50мм {840-20SCnSC-M (правый)}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гидроциклон тяжелосредный FZJ 710 кл.0,5-3,0мм {660-20SCnSC-M (правый)}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Гидроциклон тяжелосредный FZJ 710 кл.0,5-3,0мм {660-20SCnSC-M (правый)}"

    Кол-во: 1

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