Лот 1

МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)