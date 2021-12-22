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Номер извещения
32110913921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (78-ИП-2022-ЭФ-УКС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 499
Факс
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Адрес электронной почты
evostrikova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вострикова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
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МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.02.202211.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110913921Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
11.02.2022 23:5911.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913921Подведение итогов не позднее МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.02.202211.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913921Подведение итогов не позднее МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №33/МИ - Поставка материалов для восстановления тепловой и защитной изоляции магистральных трубопроводов (скорлупа, защитный кожух) для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 015 267,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТСК МОСЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ТСК МОСЭНЕРГО
Адрес местонахождения
108811, Г МОСКВА, ПОС. МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8
119618, г.Москва, ул. Терешково, д.3, а/я 553
23.99.19.111
23.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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