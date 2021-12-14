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    Главная / Торги / Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))

    Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112928Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112928

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Тендер

    Дата публикации

    07.12.2021 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Downloads.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТНЕФТЬ ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА

    Юридический адрес

    423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75,

    Почтовый адрес

    423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75

    Контактный телефон

    +7 8553 30-51-74

    Факс

    +7 8553 38-69-45

    Адрес электронной почты

    MalkovaGN@tatneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Гулия Наилевна

    Место рассмотрения предложений

    Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112928Подведение итогов не позднее Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТНЕФТЬ ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА

    Адрес местонахождения

    423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75,

    423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75

    Классификатор ОКПД2

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластиковая ёмкость (объем 1 м3 в металлической обрешётке, на деревянном либо металическом поддоне, с краном нижнего слива, с дыхательным клапаном) согласно приложенного ТТУ"

    Кол-во: 1508

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