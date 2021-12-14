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Номер извещения
ГП112928
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Тендер
Дата публикации
07.12.2021 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75,
Почтовый адрес
423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75
Контактный телефон
+7 8553 30-51-74
Факс
+7 8553 38-69-45
Адрес электронной почты
MalkovaGN@tatneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькова Гулия Наилевна
Место рассмотрения предложений
Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202128.12.2021 15:0028.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112928Подведение итогов не позднее Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кубовых емкостей для хранения химической продукции (для Туркменистана) (согл-1329773258-1) (345058268666/41-11-Вн(002))
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА
Все закупки и тендеры ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА
Адрес местонахождения
423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75,
423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ ЛЕНИНА, 75
22.29.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1508
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