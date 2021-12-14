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Номер извещения
ГП112933
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
belov.iv@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 15:0031.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112933Подведение итогов не позднее Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.85
Кол-во: 0.08
Кол-во: 66.6
Кол-во: 0.44
Кол-во: 0.41
Кол-во: 0.78
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.85
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.38
Кол-во: 0.46
Кол-во: 2.15
Кол-во: 1.13
Кол-во: 0.43
Кол-во: 2.05
Кол-во: 18.54
Кол-во: 3.19
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