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    Главная / Торги / Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007

    Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112933

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_форма_ГЭС__2_.rtf

    Копия_Прил2___Форма_ТКП_труба.xlsx

    Прил1___техническое_задание.docx

    Приложение___1_к_спец._БС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 495 580-99-58

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    belov.iv@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 15:0031.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112933Подведение итогов не позднее Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112933Подведение итогов не позднее Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб D 57-219 мм по 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 219х14-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 2"

    "Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 3"

    "Труба К42, Ø 219 х 8 ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 66.6

    "Позиция 4"

    "Труба 114х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.44

    "Позиция 5"

    "Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.41

    "Позиция 6"

    "Труба 114х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.78

    "Позиция 7"

    "Труба 89х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 8"

    "Труба 219х14-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 9"

    "Труба 159х10-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 10"

    "Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 11"

    "Труба 219х14-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 12"

    "Труба 57х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007, ОАО "ТМК" г. Москва"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 13"

    "Труба 108х5-09Г2С, Рисп.=17,37МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.38

    "Позиция 14"

    "Труба 114х8-09Г2С, Рисп.=26.9МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.46

    "Позиция 15"

    "Труба 159х6-09Г2С, Рисп.=14.05МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2.15

    "Позиция 16"

    "Труба 57х6-09Г2С, Рисп.=41.66МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.13

    "Позиция 17"

    "Труба 89х7-09Г2С, Рисп.=30.38МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 18"

    "Труба 114х8-09Г2С, Рисп.=26.9МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2.05

    "Позиция 19"

    "Труба 114х18-09Г2С, Рисп.=65.73МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 18.54

    "Позиция 20"

    "Труба 219х14-09Г2С, Рисп.=24.36МПа, ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3.19

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