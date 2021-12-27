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    Главная / Торги / 196-ЗЦ-2021_УСС_Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»

    196-ЗЦ-2021_УСС_Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    196-ЗЦ-2021_УСС

    Наименование закупки

    196-ЗЦ-2021_УСС_Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо___035_07605_01_11_от_07.12.2021_Запрос_ТКП.PDF

    Приложения_к_письму.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 21:00 GMT +327.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 21:0027.12.2021 21:0027.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112924Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 21:0028.02.2022 21:0028.02.2022 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112924Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 21:0028.02.2022 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112924Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей производства ООО «Джон-Крейн Искра»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МТР"

    Кол-во:

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