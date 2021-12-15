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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»

    Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913840Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4__Коммерческое_предложение_.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_УСЛУГИ.xlsx

    Приложение_1___ПД_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре_.docx

    Приложение_2__Техническое_задание_.docx

    Документация_ОКО_1325_2021_12.docx

    Итоговый_протокол_1325_2021_12.pdf

    Итоговый_протокол_1325_2021_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913840Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»

    Начальная цена

    1 508 904,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.09

    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112868/name/61bb2f09472628.14242696

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112842/name/61bb2cd7cd9579.76170323

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая"

    Кол-во: 1.00000

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