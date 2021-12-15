www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010209
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
344/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы по подключению к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства Многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 3, 3а, 5 (2-я очередь) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (414)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
{}
Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
344/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы по подключению к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства Многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 3, 3а, 5 (2-я очередь) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (414)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.12.202128.12.2021 23:5928.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010209Подведение итогов не позднее 344/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы по подключению к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства Многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 3, 3а, 5 (2-я очередь) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (414)г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
344/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы по подключению к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства Многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 3, 3а, 5 (2-я очередь) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (414)
Начальная цена
99 295 192,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Все закупки и тендеры АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 28, СТР.2
42.2
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.