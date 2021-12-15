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    Главная / Торги / Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ, отпаек от воздушных линий ВЛ 6(10) кВ до ТП, кабельных линий КЛ 6(10) кВ (вставки) до ТП объектов филиалов ПАО "Газпром газораспределение Уфа"»

    Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ, отпаек от воздушных линий ВЛ 6(10) кВ до ТП, кабельных линий КЛ 6(10) кВ (вставки) до ТП объектов филиалов ПАО "Газпром газораспределение Уфа"»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913733Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ,УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913733

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ, отпаек от воздушных линий ВЛ 6(10) кВ до ТП, кабельных линий КЛ 6(10) кВ (вставки) до ТП объектов филиалов ПАО "Газпром газораспределение Уфа"»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4__Коммерческое_предложение_.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены.docx

    Приложение_1___ПД_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре_.docx

    Документация_ОКО_1327_2021_12.docx

    Приложение_2_Техническая_документация.rar

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1327_2021_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ,

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913733Подведение итогов не позднее Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ,Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по объекту: «Организация эксплуатации трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 (0,22) кВ,

    Начальная цена

    1 845 495,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117551/name/61c1a5d8c6be74.48549364

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и монтаж машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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