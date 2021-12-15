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    Главная / Торги / Поставка труб стальных неизолированных

    Поставка труб стальных неизолированных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913691Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных неизолированныхУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных неизолированных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1285_2021_12_РАЗМ.pdf

    Приложение_4_Технико_коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены.xlsx

    Приложение_2_ТЗ_1285_2021_12.xlsx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре.docx

    Приложение_1___Проект_договора__типовой_.docx

    Документация_ОКО_1285_2021_12.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных неизолированных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913691Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных неизолированныхУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных неизолированных

    Начальная цена

    45 081 692,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    24.20.33

    Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.2

    Производство сварных труб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114409/name/61bc7726a2ec99.09807831

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сварных труб"

    Кол-во: 1

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