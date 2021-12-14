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    Главная / Торги / Поставка продовольственных товаров

    Поставка продовольственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913811Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продовольственных товаровМоскваг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110913811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    634/ДХО-21

    Наименование закупки

    Поставка продовольственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 14:57

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2.Техническое_задание.xlsx

    4.Форма__4.xls

    3.Проект_Договора_Бакалея.docx

    1.Документация_634_ДХО_СМП.doc

    протокол__638_1_2021_ДХО_от_16.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москваг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продовольственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913811Подведение итогов не позднее Поставка продовольственных товаровМоскваг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продовольственных товаров

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.17.11

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113119/name/61bb4c4749d757.84446219

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продовольственных товаров"

    Кол-во: 1.00

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    Прием заявок:
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