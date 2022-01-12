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    Главная / Торги / Переключающее устройство для УППГ-3

    Переключающее устройство для УППГ-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112923Дата и время окончания срока приема заявок Переключающее устройство для УППГ-3МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Переключающее устройство для УППГ-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческая_часть.zip

    Общая_часть.zip

    Техническая_часть.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14751

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    yuliya.klopkova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клопкова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Переключающее устройство для УППГ-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2022 16:00 GMT +312.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112923Дата и время окончания срока приема заявок Переключающее устройство для УППГ-3Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2022 16:0012.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112923Дата и время вскрытия заявок Переключающее устройство для УППГ-3Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2022 11:0013.01.2022 11:0013.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112923Подведение итогов не позднее Переключающее устройство для УППГ-3Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 11:0013.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112923Подведение итогов не позднее Переключающее устройство для УППГ-3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переключающее устройство для УППГ-3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с даты перехода права собственности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11

    Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны редукционные

    28.14.20

    Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие арматуры

    28.14.11.141

    Клапаны предохранительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переключающее устройство DN 100; PN 1,6 МПа."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ЗИП на ПНР"

    Кол-во: 1

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