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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Переключающее устройство для УППГ-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14751
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
yuliya.klopkova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клопкова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Переключающее устройство для УППГ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2022 16:00 GMT +312.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112923Дата и время окончания срока приема заявок Переключающее устройство для УППГ-3Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2022 16:0012.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112923Дата и время вскрытия заявок Переключающее устройство для УППГ-3Москва
Подведение итогов не позднее
13.01.2022 11:0013.01.2022 11:0013.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112923Подведение итогов не позднее Переключающее устройство для УППГ-3Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переключающее устройство для УППГ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28.14.11
28.14.20
28.14.11.141
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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