Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка технических решений по адсорбционно-каталитическому процессу низкотемпературного разложения сероводорода, содержащегося в кислых газах, на водород и серу»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010206 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0081642-501-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка технических решений по адсорбционно-каталитическому процессу низкотемпературного разложения сероводорода, содержащегося в кислых газах, на водород и серу» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ Юридический адрес 197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344 Почтовый адрес 197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн. тер. г., в Каменку дор, д. 74, литера а, помещ. часть помещ. 1-н, ком. 344 Контактный телефон +7 812 448-00-51 доб. 27086 Факс Адрес электронной почты Guzova.EN@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Гузова Елена Николаевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru