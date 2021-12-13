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    Главная / Торги / Комплектующие Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)

    Комплектующие Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010212Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие ф. Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010212

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1086

    Наименование закупки

    Комплектующие Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010212_Протокол_подведения_итогов.pdf

    ИЗМ_В_ИЗВЕЩЕНИИ_о_проведении_закупки.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №2_Уставные и бухгалтерские документы.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-32

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаламова Эльвира Абдулманановна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие ф. Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010212Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие ф. Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 11:0013.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010212Дата и время вскрытия заявок Комплектующие ф. Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010212Подведение итогов не позднее Комплектующие ф. Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие ф. Hansa Flex (манометры, соединения, шлангопроводы и т.д.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131958/name/61e01587b65a30.53874527

    13.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАНОМЕТР; GMM63-06; Ф63ММ; (C ГЛИЦЕРИНОМ G1/4); HANSA-FLEX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XSA NW 25 HL; приварное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM КS 16; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVR NW 08 HL ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVMO NW 13 HL; резьбовое; "Hansa-Flex" Германи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ГАЙКА ДВОЙНАЯ; DMO NW13S; с уплотн.кольцом; кругл.сечения; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 32 HL ED; штуцерное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ; VHR 90-1/2 ED; "HANSA-FLEX"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 13 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 112

    "Позиция 10"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; T NW 13 HS; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 13 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 104

    "Позиция 12"

    "КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫ; BKR 13 ND ROV; низкого давления; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫ; BKR 25 ND ROV; низкого давления; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZS NW 13; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 16 L ED; прямой ввертный; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "СОЕДИН.ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ; HFM МКR 1/4 ED; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVM NW 08 HL 12 ED; резьбовое штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PTE 208х1000 AOL; AOL90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x2000 AOS; AOS90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "ЗАМОК КОНЦЕВОЙ; VHS NW 13; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 28

    "Позиция 21"

    "УПЛОТНЕНИЕ МЯГКОЕ; WD 48-2R1 1/2; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "ЗАМОК КОНЦЕВОЙ; VHS NW 20; ф."HANSA-FLEX""

    Кол-во: 28

    "Позиция 23"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 50 40 ED; длинное съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; Т NW 25 НS; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 42

    "Позиция 25"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 32 DKOL 3,5; с уплотн.кольцом; круглого сечения; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 26"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZL NW 32; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZS NW 25; С ВН.КОНУСОМ 24°,; БЕЗ НАКИДНОЙ ГАЙКИ; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 21

    "Позиция 28"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "КРАН ШАРОВОЙ БЛОЧНЫЙ; BKHS 25; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ; XVEWO NW 20 HL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVRK NW 20 HL; штуцерное; "Hansa-Flex"

    Кол-во: 14

    "Позиция 32"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVRK NW 20 HL1/2; штуцерное; "Hansa-Flex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ; XW NW 20 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 2 1/2; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; VR NW 25 HS ED; штуцерное резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 24

    "Позиция 36"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HS 20; редукционное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 56

    "Позиция 37"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 10 13 ED; длинное съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 28

    "Позиция 38"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x1100 AOS; AOS90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 34

    "Позиция 39"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x2600 AOS; AOS90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 55

    "Позиция 40"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 425x1100 AOS; AOS90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 420х2200 AOS; AOS90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 62

    "Позиция 42"

    "ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ; NRS 24-20; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 77

    "Позиция 43"

    "ХОМУТ КРЕПЕЖНЫЙ; NRS 34-20; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 63

    "Позиция 44"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD213x1800 AOS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ; RD NW 32 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIK NW 13 06 ED; короткое съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "ФЛАНЕЦ С НАРУЖ.РЕЗЬБ; SAE AFG 403 M/S30; с уплотнением; и крепежом; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PTE 225х500 AOL; AOL90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "ШЛАНГОПРОВОД; PHD 425x1300 AOS; AOS90; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 25 S ED; прямой ввертный; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ; AOVR NW 32 L ED; прямой ввертный; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "ШТУЦЕР РЕГУЛ.ПРЯМОЙ; AOVR NW 20 L ED; ввертн.с упл.конусом; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 25 HS 13; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "КОЛЬЦО; SAE 0-RING 3; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 40 32 ED; длинное съемное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "КОЛЬЦО; O-RING 5x1,5; круглого сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "КОЛЬЦО; O-RING 38,0х2,5; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "УПЛОТНЕНИЕ МЯГКОЕ; WD 14-1,5R1/4; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "ТРУБА ПРЕЦИЗИОННАЯ; PR 28x3 VZ; (ST 37.4 NBK,; DIN EN 10305-4); "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 196.586

    "Позиция 60"

    "ПЕРЕХОДНИК ПРЯМОЙ; BSP-BSP G IR 08; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; XSE NW 20 HL; переборочное; ввариваемое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XAOH NW 25 L 20; редукционное; с уплотнит.кольцом; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 14

    "Позиция 63"

    "ГЛУХАЯ ПЕРЕМЫЧКА; BZL NW 40; "HANSA-FLEX""

    Кол-во: 7

    "Позиция 64"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; XVEWO NW 13 HS; регулируемое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 13 HS; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ; SAE AFS 110; STRE 76.1 с крепеж.; и уплотнением; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIK NW 25 13 ED; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 20 HS; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIL NW 06 13 ED; длинное съемное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 28

    "Позиция 70"

    "СОЕДИН. УГЛОВ.РЕЗЬБ.; W NW 25 HS; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 70

    "Позиция 71"

    "СКОБА В КОМПЛЕКТЕ; SRS 4030; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 336

    "Позиция 72"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 25 DK0 4; с уплотн.кольцом; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 518

    "Позиция 73"

    "ШЛАНГОПРОВОД; P TE 225х1100 AOL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVR NW 20 HL ED; штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "ШТУЦЕР ГЛУХОЙ; XVHL NW 20; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "ГАЙКА НАКИДНАЯ; UEM NW 20 L; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "КОНУС СВАРНОЙ; SA NW 20 DKO L2,5; с уплотн.кольцом; круглого сечения; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ; XVEWO NW 25 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 32 HL 20; редукционное резьб.; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVRK NW 32 HL 1; штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "СКОБА В КОМПЛЕКТЕ; SRS 5035; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVN NW 20 HL; резьбовое штуцерное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "ГАЙКА ДВОЙНАЯ; DMO NW 20 L; с уплотн.кольцом; кругл.сечения; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 32 HL; резьбовое; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 36

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    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП225797
    Поставка запасных частей к тракторно-бульдозерной технике Caterpillar в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    Поставка запасных частей к тракторно-бульдозерной технике Caterpillar в адрес ПАО «Южный...
    592400
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014504
    Поставка запасных частей для КАМАЗ (уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для нужд АО «СТНГ».
    Поставка запасных частей для КАМАЗ (уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)...
    594922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП011576
    Кабина машиниста экскаватора ЭКГ-5А по 15.81182 ИТТ
    Кабина машиниста экскаватора ЭКГ-5А по 15.81182 ИТТ
    581728
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202075
    Скипы доменной печи
    Скипы доменной печи
    594871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП213743
    Поставка «Узел контроля коррозии» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    Поставка «Узел контроля коррозии» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    589070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202033
    Генератор масляной пленки
    Генератор масляной пленки
    594768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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