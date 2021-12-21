Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитные

    Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112919Дата и время окончания срока приема заявок Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитныеКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112919

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    70839

    Наименование закупки

    Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта_на_ЭТП_70839.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:00 GMT +321.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112919Дата и время окончания срока приема заявок Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитныеКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 11:0021.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112919Дата и время вскрытия заявок Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитныеКолпино

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 10:0031.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112919Подведение итогов не позднее Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитныеКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стропа УСЦ, СТП, СТКК (ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01), Захваты магнитные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорского завода, склад 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11

    Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    13.94.1

    Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

    25.93.11.140

    Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Захват магнитный PML 2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Строп УСЦ-8,0/8000/16000 ГОСТ25573-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Строп СТП-8,0/10000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Строп СТКК-40,0/12000/24000 ГОСТ25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Строп СТКк-15,00/12000/24000 ГОСТ25573-82"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211054392
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку тросов, канатов и проволоки стальных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2369)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку тросов, канатов и...
    589558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    815 600
    Лоты:
    2
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить