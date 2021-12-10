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Номер извещения
АП010203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гидромолотов Delta FX-35S, Delta FX-45S, дополнительным оборудованием и комплектом подключения к экскаватору. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973). для нужд АО «СТНГ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 4384
Факс
--
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка гидромолотов Delta FX-35S, Delta FX-45S, дополнительным оборудованием и комплектом подключения к экскаватору. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973). для нужд АО «СТНГ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидромолотов Delta FX-35S, Delta FX-45S, дополнительным оборудованием и комплектом подключения к экскаватору. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973). для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 12:0030.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010203Подведение итогов не позднее Поставка гидромолотов Delta FX-35S, Delta FX-45S, дополнительным оборудованием и комплектом подключения к экскаватору. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973). для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 12:0030.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010203Подведение итогов не позднее Поставка гидромолотов Delta FX-35S, Delta FX-45S, дополнительным оборудованием и комплектом подключения к экскаватору. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973). для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидромолотов Delta FX-35S, Delta FX-45S, дополнительным оборудованием и комплектом подключения к экскаватору. (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973). для нужд АО «СТНГ».
Начальная цена
7 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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