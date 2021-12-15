Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения заявки на выполнение работ. Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в сумме равной стоимости фактически выполненных работ после подписания Сторонами актов выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки унифицированной формы КС-3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры. Авансирование работ не предусматривается.