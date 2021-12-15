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Номер извещения
32110913645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 355
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30047
Факс
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Адрес электронной почты
a.adullina@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адуллина Аида Фанузовна
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
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Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913645Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110913645Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913645Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355
Начальная цена
941 456,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д.355Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
26.30.50.151
26.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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