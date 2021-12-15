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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 355

    Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 355

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913645Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 355

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запрос_котировок_ЭТП.docx

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Юридический адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Почтовый адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Контактный телефон

    +7 347 246-55-33 доб. 30047

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.adullina@mfcrb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Адуллина Аида Фанузовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913645Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110913645Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913645Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом на объекте РГАУ МФЦ, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 355

    Начальная цена

    941 456,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к извещению о проведении закупки)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д.355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения заявки на выполнение работ. Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в сумме равной стоимости фактически выполненных работ после подписания Сторонами актов выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки унифицированной формы КС-3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры. Авансирование работ не предусматривается.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РГАУ МФЦ
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Адрес местонахождения

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.151

    Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и дистанционным управлением

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112780/name/61bb29c89e9470.08403624

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство видеомониторов и видеопроекторов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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