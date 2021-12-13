Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

оплата в рублях 100% по факту поставки товара на станцию назначения в течение 30 дней

В соответствии с техническим заданием

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "K-FLEX 50x032-2 ST" Кол-во: 7

"Позиция 2" "K-FLEX 50x057-2 ST" Кол-во: 875

"Позиция 3" "K-FLEX 50x089-2 ST" Кол-во: 211

"Позиция 4" "K-FLEX 50x108-2 ST" Кол-во: 55

"Позиция 5" "Рулон K-FLEX 80x1000-10 ST" Кол-во: 107.61

"Позиция 6" "Рулон K-FLEX 50x1000-10 ST" Кол-во: 11.05

"Позиция 7" "Лента K-FLEX 50x15 ST" Кол-во: 223

"Позиция 8" "Клей K-FLEX K 414 2,6 л" Кол-во: 4.55

"Позиция 9" "Очиститель K-FLEX, 1 л" Кол-во: 1.36

"Позиция 10" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм" Кол-во: 18.9

"Позиция 11" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм" Кол-во: 702.5

"Позиция 12" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления (для надземного трубопровода) толщина 80 мм" Кол-во: 49.2

"Позиция 13" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм" Кол-во: 19.84

"Позиция 14" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм" Кол-во: 232.75

"Позиция 15" "Трубка K-FLEX 50x160-2 ST" Кол-во: 18

"Позиция 16" "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST" Кол-во: 22.65

"Позиция 17" "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY" Кол-во: 23.63

"Позиция 18" "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY" Кол-во: 43.29

"Позиция 19" "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл" Кол-во: 346.33

"Позиция 20" "Клей K-FLEX 467, 2,6 л" Кол-во: 13.17

"Позиция 21" "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л" Кол-во: 1.3

"Позиция 22" "Очиститель K-FLEX" Кол-во: 3.62

"Позиция 23" "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST" Кол-во: 183.03

"Позиция 24" "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY" Кол-во: 112.74

"Позиция 25" "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY" Кол-во: 212.56

"Позиция 26" "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл" Кол-во: 1700.45

"Позиция 27" "Клей K-FLEX 467, 2,6 л" Кол-во: 68.25

"Позиция 28" "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л" Кол-во: 6.38

"Позиция 29" "Очиститель K-FLEX" Кол-во: 18.66

"Позиция 30" "Трубка K-FLEX 50x160-2 ST" Кол-во: 13.6

"Позиция 31" "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST" Кол-во: 17.7

"Позиция 32" "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY" Кол-во: 18.2

"Позиция 33" "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY" Кол-во: 33.71

"Позиция 34" "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл" Кол-во: 270

"Позиция 35" "Клей K-FLEX 467, 2,6 л" Кол-во: 10.2

"Позиция 36" "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Очиститель K-FLEX" Кол-во: 2.8

"Позиция 38" "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST" Кол-во: 188.1

"Позиция 39" "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY" Кол-во: 115.8

"Позиция 40" "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY" Кол-во: 229.3

"Позиция 41" "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл" Кол-во: 1834.5

"Позиция 42" "Клей K-FLEX 467, 2,6 л" Кол-во: 72.7

"Позиция 43" "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л" Кол-во: 6.9

"Позиция 44" "Очиститель K-FLEX" Кол-во: 19.9

"Позиция 45" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм" Кол-во: 16.1

"Позиция 46" "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм" Кол-во: 399.5

"Позиция 47" "Рулон K-FLEX 19х1000-10 ST" Кол-во: 1.03

"Позиция 48" "Лента K-FLEX 50x15 ST, м" Кол-во: 2.13

"Позиция 49" "Клей K-FLEX K 414 2,6 л" Кол-во: 0.02

"Позиция 50" "Очиститель K-FLEX, 1 л" Кол-во: 0.01