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    Главная / Торги / Закупка теплоизоляционных материалов

    Закупка теплоизоляционных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010202Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных материалов (№4014)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка теплоизоляционных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опыт_поставки__МТР.docx

    Перечень_документов.xlsx

    Форма_ТКП_АП010202_51поз.xlsx

    Приложение_1__Форма_Спецификации_к_Договору_поставки__прямой__ЦЗС_Покупатель.docx

    Приложение_2_к_Договору_поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение_об_ЭДО.docx

    Типовая_форма_ЦЗС_Покупатель.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка теплоизоляционных материалов (№4014)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010202Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных материалов (№4014)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010202Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов (№4014)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010202Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов (№4014)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплоизоляционных материалов (№4014)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в рублях 100% по факту поставки товара на станцию назначения в течение 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "K-FLEX 50x032-2 ST"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "K-FLEX 50x057-2 ST"

    Кол-во: 875

    "Позиция 3"

    "K-FLEX 50x089-2 ST"

    Кол-во: 211

    "Позиция 4"

    "K-FLEX 50x108-2 ST"

    Кол-во: 55

    "Позиция 5"

    "Рулон K-FLEX 80x1000-10 ST"

    Кол-во: 107.61

    "Позиция 6"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-10 ST"

    Кол-во: 11.05

    "Позиция 7"

    "Лента K-FLEX 50x15 ST"

    Кол-во: 223

    "Позиция 8"

    "Клей K-FLEX K 414 2,6 л"

    Кол-во: 4.55

    "Позиция 9"

    "Очиститель K-FLEX, 1 л"

    Кол-во: 1.36

    "Позиция 10"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм"

    Кол-во: 18.9

    "Позиция 11"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм"

    Кол-во: 702.5

    "Позиция 12"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления (для надземного трубопровода) толщина 80 мм"

    Кол-во: 49.2

    "Позиция 13"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм"

    Кол-во: 19.84

    "Позиция 14"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм"

    Кол-во: 232.75

    "Позиция 15"

    "Трубка K-FLEX 50x160-2 ST"

    Кол-во: 18

    "Позиция 16"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 22.65

    "Позиция 17"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 23.63

    "Позиция 18"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 43.29

    "Позиция 19"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 346.33

    "Позиция 20"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 13.17

    "Позиция 21"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 22"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 3.62

    "Позиция 23"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 183.03

    "Позиция 24"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 112.74

    "Позиция 25"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 212.56

    "Позиция 26"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 1700.45

    "Позиция 27"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 68.25

    "Позиция 28"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 6.38

    "Позиция 29"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 18.66

    "Позиция 30"

    "Трубка K-FLEX 50x160-2 ST"

    Кол-во: 13.6

    "Позиция 31"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 17.7

    "Позиция 32"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 18.2

    "Позиция 33"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 33.71

    "Позиция 34"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 270

    "Позиция 35"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 10.2

    "Позиция 36"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 38"

    "Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST"

    Кол-во: 188.1

    "Позиция 39"

    "Рулон K-FLEX 1000-25 ULTRA GREY"

    Кол-во: 115.8

    "Позиция 40"

    "Лента K-FLEX 050-025 ULTRA GREY"

    Кол-во: 229.3

    "Позиция 41"

    "Клей герметик K-MASTIC 55, серый, 290 мл"

    Кол-во: 1834.5

    "Позиция 42"

    "Клей K-FLEX 467, 2,6 л"

    Кол-во: 72.7

    "Позиция 43"

    "Клей K-FLEX ULTRA-5, 2,6 л"

    Кол-во: 6.9

    "Позиция 44"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 19.9

    "Позиция 45"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 50 мм"

    Кол-во: 16.1

    "Позиция 46"

    "комплект теплоизоляции K-FLEX в комплекте с изделиями и материалами для её крепления толщина 80 мм"

    Кол-во: 399.5

    "Позиция 47"

    "Рулон K-FLEX 19х1000-10 ST"

    Кол-во: 1.03

    "Позиция 48"

    "Лента K-FLEX 50x15 ST, м"

    Кол-во: 2.13

    "Позиция 49"

    "Клей K-FLEX K 414 2,6 л"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 50"

    "Очиститель K-FLEX, 1 л"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 51"

    "K-FLEX 50x057-2 ST"

    Кол-во: 15

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