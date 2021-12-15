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    Главная / Торги / Выбор исполнителя услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Ижевск»

    Выбор исполнителя услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Ижевск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:5915.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913516Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг страхования автогражданской ответственности ОСАГОИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913516

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Газпром газораспределение Ижевск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    приложение_2_к_документации___Техническое_задание.docx

    Приложение_1_к_техническому_заданию___перечень_транспортных_средств.xlsx

    Приложение___2_к_договору_ОСАГО.xlsx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    Извещение.doc

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    приложение_1_к_документации___проект_договора.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг страхования автогражданской ответственности ОСАГО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913516Подведение итогов не позднее Оказание услуг страхования автогражданской ответственности ОСАГОИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг страхования автогражданской ответственности ОСАГО

    Начальная цена

    1 195 575,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114254/name/61bc6d48997082.26604673

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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