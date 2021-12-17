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    Главная / Торги / Поставка элементов питания

    Поставка элементов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов питанияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка элементов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_для_заполнения.XLSX

    заявка.xlsx

    Форма_договора.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15 доб. 19320

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Vlasova@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов питанияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:0017.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112916Дата и время вскрытия заявок Поставка элементов питанияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112916Подведение итогов не позднее Поставка элементов питанияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112916Подведение итогов не позднее Поставка элементов питанияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов питания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "12В 0.8 А/ч аккумулятор для мегаомметра Е6-24, Е6-31"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор APCRBC140"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Аккумуляторы Yuasa NPH 5-12"

    Кол-во: 195

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор Ni-Mh 2700 мА·ч GP Rechargeable 2700 Series AA + Зарядное устройство USB CPB + Адаптер 1A, 4 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аккумуляторный блок для ТЦМ 9410 Ex/M1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Запасной блок аккумуляторов NiMH (RB-48-IS) для калибратора MC2-R-IS зав.№ 20110693"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор 200 mAh NiMH 9B/GP (1 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор 2700 mAh NiMH 1.2B/GP (4 шт)"

    Кол-во: 4

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
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