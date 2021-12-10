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    Главная / Торги / Процедура 16 Ростелеком - продажа бу оборудования (Волга)

    Процедура 16 Ростелеком - продажа бу оборудования (Волга)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112917Дата и время окончания срока приема заявок продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Процедура 16 Ростелеком - продажа бу оборудования (Волга)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования

    Дата публикации

    07.12.2021 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112917_second_parts_protocol.rtf

    Приложение_1._Волга_запасы_б_у_АО_для_площадки.xlsx

    Инструкция_для_Участников__16.doc

    Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 985 209-13-08

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Vadim.Korolev@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королёв Вадим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112917Дата и время окончания срока приема заявок продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112917Подведение итогов не позднее продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112917Подведение итогов не позднее продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111350/name/61b9ce46e54959.68150027

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер PLC 501P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Адаптер PLC RT500-2 500Мбит/с, 1xEthernet 10/100 Base-TX, FTTx, xDSL, xPON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект адаптеров PLC Rotek FE 500 RP-501"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Адаптер сетевой PoE SmartAccess SA-PA Ethernet 10/100/1000Мбит/с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Модем Huawei HG-510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Модем Sagem Fast 2804 v.7, Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Модем Huawei HG 510a 4хEthernet, 10/100Мбит/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Камера системы видеонаблюдения купольная Hikvision DS-2CD2345F-IS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ресивер IPTV Motorola VIP1003G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Ресивер IPTV MAG-250 AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB Infomir"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ресивер IPTV STB HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Приставка IPTV MAG-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Приставка IPTV HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 11

    "Позиция 16"

    "Приставка IPTV Motorola VIP1003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 260

    "Позиция 18"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Приставка IP TV RT STB HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 13

    "Позиция 22"

    "Приставка IP TV STB SML-282 BASE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Приставка IP TV Infomir STB MAG-250 micro+"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Приемник GPS Motorola VIP1003G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Терминал абонентский Huawei Echolife HG8245H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 3804"

    Кол-во: 44

    "Позиция 27"

    "Терминал абонентский ONT NTE-RG-1402F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Терминал абонентский ONT NTP-RG-1402G, GPON, 2xFXS, 2xUSB 2.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Терминал абонентский ONT NTP-RG-1402G-W"

    Кол-во: 17

    "Позиция 30"

    "Терминал абонентский ONT NTE-RG-1402G-W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 11

    "Позиция 32"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 2804 Annex В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Терминал абонентский ONT NTU-RG-1402G-W"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300/NRU, EEE 802.11g, 4 LAN"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QDSL-1040WU Annex A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom F@st 2804"

    Кол-во: 13

    "Позиция 41"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-G5402SP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-N5402SP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шлюз VoIP D-Link DVG-N5402SP/1S/C1A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v2.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 46

    "Позиция 46"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 102

    "Позиция 47"

    "Маршрутизатор офисный ТР-link ARCHER C20"

    Кол-во: 14

    "Позиция 48"

    "Маршрутизатор беспроводной Zyxel Keenetic Viva Ethernet 2.4ГГц USB, WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QBR-1040W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Маршрутизатор офисный Zyxel Keenetic Lite III Rev.B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Маршрутизатор офисный Zyxel Keenetic Extra II"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Маршрутизатор офисный Keenetic Lite KN-1310"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Маршрутизатор беспроводной Sagemcom Fast 2804 v5 Ethernet 2.4ГГц RJ-11, WAN, 2xUSB, 4xLAN, 802.11b/g/n 300Мбит/с 12В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Маршрутизатор VoIP шлюз D-Link DVG-N5402G/ACF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 11

    "Позиция 56"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Маршрутизатор ONT NTU-RG-1402G-W 2400...2483.5МГц GPON, 2xUSB 2.0 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 3804 V1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 59"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DVG-N5402SP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Маршрутизатор беспроводной ONT NTP-RG-1402G-W Ethernet 2.4, 5ГГц GPON, 2xFXS, 2xUSB 2.0 802.11b/g/n 300Мбит/с 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Маршрутизатор Eltex TurboGEPON NTE-RG-1402F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Маршрутизатор QTECH QDSL-1040WU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Маршрутизатор Sagemcom 2804 v7"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DIR-300 Ethernet 2.4ГГц WAN RJ45 10/100Base-TX, 4xRJ45 10/100Base-TX 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Маршрутизатор D-Link DIR-100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Шлюз VoIP Grandstream Networks HT812 FXS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Маршрутизатор беспроводной Keenetic Lite KN-1310 Ethernet 2.4ГГц WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 100Мбит/с 12В"

    Кол-во: 11

    "Позиция 68"

    "Маршрутизатор беспроводной QTECH QBR-1040W Ethernet 2.4ГГц WAN 4xLAN 802.11b/g/n 150Мбит/с 5В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DIR-615/T4 Ethernet 2.4ГГц WAN RJ45 10/100Base-TX, 4xRJ45 10/100Base-TX 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 71"

    "Маршрутизатор беспроводной Keenetic DSL KN-2010 ADSL, VDSL, Ethernet, IPTV, SmartTV 2.4ГГц USB 2.0, WAN, 4xLAN 802.11n/ac 300Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Модем ADSL Huawei SmartAX MT-880 Ethernet 10/100Base-T, 1.2Мбит/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Модем ADSL Интеркросс 5633 Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Модем ADSL Huawei EchoLife HG510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Модем ADSL f@st 2804 Sagemcom"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Модем ADSL ZXDSL 831 C II ZTE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Модем ADSL Sagemcom Fast 2804 Annex A, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 4 LAN, RJ-11, 2 USB, WAN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Модем ADSL ZTE ZXDSL 831A II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Модем ADSL D-Link DSL-2640U/RA/U1A Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Шлюз голосовой Eltex RG-1402G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Маршрутизатор IP QTech QFR-300-4G-2V-W-U, 2FXS, 4LAN, SFP, USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Аппарат телефонный проводной стационарный Ritmix RT-005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Инжектор питания PoE Midspan-1/151 100...240Впер 48Впст 2xRJ45 15.4Вт IEEE 802.3af"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Комплект адаптеров PLC PLC-RT500-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Декодер IP-телевидения STB SML-282 Base"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Модем Sagem Fast 2804 v.7, Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Декодер IP-телевидения MAG-250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Модем ZTE ZXDSL 831 Annex A 1Eth"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Модем ZXDSL H108N"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Модем внешний ZTE H108N 300Мбит/с WAN, 4x10/100M LAN ADSL2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 22

    "Позиция 93"

    "Приставка IPTV HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 17

    "Позиция 94"

    "Приставка IPTV Motorola VIP1003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Приставка IPTV SML-482 Base"

    Кол-во: 11

    "Позиция 96"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 121

    "Позиция 97"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Приставка IPTV SML-482 Base Wi-Fi с прошивкой ОТТ, AAC, AC3, MP3, MPEG1/2, WMA"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Приставка IP TV Motorola Mobility STB VIP1003G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Приставка IP TV RT STB HD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Приставка IP TV STB SML-282 BASE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Приставка IP TV STB Yuxing YX-6916A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Приставка IP TV Смартлабс STB SML-482 Base USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Приставка IP TV Infomir IPTV HD 103 USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Приемник GPS Motorola VIP1003G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Терминал абонентский Huawei Echolife HG8245H"

    Кол-во: 11

    "Позиция 109"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 3804"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Терминал абонентский QTECH QBR-1040W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300/NRU, EEE 802.11g, 4 LAN"

    Кол-во: 16

    "Позиция 116"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 28

    "Позиция 117"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300/NRU Wireless Router"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-5402SP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Шлюз VoIP D-Link DVG-5402SP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QDSL-1040WU Annex A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-5402GF, 1xPSTN, 1xUSB, 1xWAN, 2xFXS, 4xLAN IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 23

    "Позиция 123"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 108

    "Позиция 124"

    "Маршрутизатор офисный FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 4320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Маршрутизатор VoIP шлюз D-Link DVG-N5402G/ACF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Маршрутизатор ZTE FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 14

    "Позиция 130"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DVG-N5402SP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Маршрутизатор Sagemcom 2804 v7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DIR-300 Ethernet 2.4ГГц WAN RJ45 10/100Base-TX, 4xRJ45 10/100Base-TX 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Маршрутизатор внешний D-Link DVG-5402SP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Маршрутизатор QTECH QFR-300-4G-2V-W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Модем ADSL f@st 2804 Sagemcom"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Маршрутизатор IP QTech QFR-300-4G-2V-W-U, 2FXS, 4LAN, SFP, USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Адаптер PLC RT500-2 500Мбит/с, 1xEthernet 10/100 Base-TX, FTTx, xDSL, xPON"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Комплект адаптеров PLC PLC-RT500-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Адаптер сетевой PoE SmartAccess SA-PA Ethernet 10/100/1000Мбит/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Декодер IP-телевидения STB SML-282 Base"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Декодер IP-телевидения MAG-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 9

    "Позиция 143"

    "Ресивер IPTV MAG-250 AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB Infomir"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Приставка IPTV интерактивная HD 103"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Приставка IPTV HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 26

    "Позиция 147"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 125

    "Позиция 148"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 28

    "Позиция 150"

    "Приставка IP TV Motorola Mobility STB VIP1003G"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Терминал абонентский Huawei Echolife HG8245H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 3804"

    Кол-во: 15

    "Позиция 154"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 37

    "Позиция 155"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300/NRU, EEE 802.11g, 4 LAN"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 158"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300/NRU Wireless Router"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-5402SP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QDSL-1040WU Annex A"

    Кол-во: 13

    "Позиция 161"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-G5402SP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-N5402SP"

    Кол-во: 26

    "Позиция 163"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v2.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 82

    "Позиция 165"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 134

    "Позиция 166"

    "Маршрутизатор офисный ТР-link ARCHER C20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QBR-1040W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Маршрутизатор офисный Keenetic Lite KN-1310"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Маршрутизатор VoIP шлюз D-Link DVG-N5402G/ACF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 89

    "Позиция 171"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 83

    "Позиция 172"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 3804 V1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DVG-N5402SP"

    Кол-во: 11

    "Позиция 174"

    "Маршрутизатор QTECH QDSL-1040WU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Маршрутизатор Sagemcom 2804 v7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DIR-300 Ethernet 2.4ГГц WAN RJ45 10/100Base-TX, 4xRJ45 10/100Base-TX 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Маршрутизатор D-Link DIR-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Маршрутизатор внешний D-Link DVG-5402SP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Маршрутизатор беспроводной Zyxel Keenetic Giga KN 1010 Ethernet 2.4, 5ГГц 2xUSB, 4xLAN 10/100/1000Base-T 802.11a/b/g/n/ac 800...1800Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Маршрутизатор QTECH QFR-300-4G-2V-W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Маршрутизатор беспроводной Keenetic Lite KN-1310 Ethernet 2.4ГГц WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 100Мбит/с 12В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Маршрутизатор беспроводной QTECH QBR-1040W Ethernet 2.4ГГц WAN 4xLAN 802.11b/g/n 150Мбит/с 5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 184"

    "Маршрутизатор IP QTech QFR-300-4G-2V-W-U, 2FXS, 4LAN, SFP, USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Комплект адаптеров PLC Rotek FE 500 RP-501"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Модем Sagem Fast 2804 v.7, Annex A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Декодер IP-телевидения STB SML-282Base"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Модем Huawei HG-532е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Модем внешний Huawei HG-532 10/100Мбит/с 4xLAN IEEE 802.11b/g/n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 8

    "Позиция 191"

    "Ресивер IPTV STB MAG-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Ресивер IPTV MAG-250 AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB Infomir"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 16

    "Позиция 194"

    "Приставка IPTV MAG-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Приставка IPTV интерактивная HD 103"

    Кол-во: 7

    "Позиция 196"

    "Приставка IPTV HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 8

    "Позиция 197"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 121

    "Позиция 198"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 21

    "Позиция 200"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Приставка IP TV Infomir IPTV MAG-250 AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Терминал абонентский Huawei GPON HG8240"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Терминал абонентский Huawei Echolife HG8245H"

    Кол-во: 14

    "Позиция 204"

    "Терминал абонентский MAG 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 3804"

    Кол-во: 7

    "Позиция 206"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 13

    "Позиция 207"

    "Терминал абонентский QTECH QBR-2041WW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 3804 V1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300/NRU, EEE 802.11g, 4 LAN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 215"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QDSL-1040WU Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom F@st 2804"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DVG-G5402SP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 66

    "Позиция 219"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 79

    "Позиция 220"

    "Маршрутизатор офисный ТР-link ARCHER C20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QBR-1040W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 22

    "Позиция 224"

    "Точка доступа Wi-Fi Huawei HG532E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Маршрутизатор QTECH QBR-2041WW IEEE 802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Маршрутизатор Sagemcom 2804 v7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 227"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DIR-300 Ethernet 2.4ГГц WAN RJ45 10/100Base-TX, 4xRJ45 10/100Base-TX 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Маршрутизатор D-Link DIR-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Маршрутизатор беспроводной Keenetic Lite KN-1310 Ethernet 2.4ГГц WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 100Мбит/с 12В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 230"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 21

    "Позиция 231"

    "Модем ADSL Huawei SmartAX MT-880 Ethernet 10/100Base-T, 1.2Мбит/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Модем ADSL Sagemcom Fast 2804 Annex A, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 4 LAN, RJ-11, 2 USB, WAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Модем ADSL D-Link DSL-2640U/RA/U1A Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Аппарат телефонный проводной стационарный Ritmix RT-005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Терминал ONT оптический HG8245"

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 40

    "Позиция 239"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Приставка IP TV STB SML-282 BASE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 3804"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 55

    "Позиция 246"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 83

    "Позиция 247"

    "Маршрутизатор офисный FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Маршрутизатор офисный Zyxel Keenetic Lite III Rev.B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Маршрутизатор ZTE FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 252"

    "Маршрутизатор Sagemcom 2804 v7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Маршрутизатор QTECH QFR-300-4G-2V-W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Маршрутизатор беспроводной Keenetic Lite KN-1310 Ethernet 2.4ГГц WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 100Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "Модем ADSL f@st 2804 Sagemcom"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Модем ADSL D-Link DSL-2640U/RA/U1A Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Инжектор питания PoE+ PSE-560055GT TL-POE1000-FB45 100...240Впер 56Впст 2xRJ45 30Вт IEEE 802.3at"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Инжектор питания PoE Gwire 27004 220Впер 48Впст 2xRJ45 15.4Вт IEEE 802.3af"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Комплект адаптеров PLC Rotek FE 500 RP-501"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Ресивер IPTV STB HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 8

    "Позиция 262"

    "Приставка IPTV интерактивная HD 103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 94

    "Позиция 264"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 12

    "Позиция 266"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 4

    "Позиция 268"

    "Терминал абонентский QTECH QBR-1040W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 272"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QDSL-1040WU Annex A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Маршрутизатор офисный SNR-CPE-W4N"

    Кол-во: 11

    "Позиция 274"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 17

    "Позиция 275"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 38

    "Позиция 276"

    "Маршрутизатор офисный FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 3

    "Позиция 277"

    "Маршрутизатор беспроводной Zyxel Keenetic Viva Ethernet 2.4ГГц USB, WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Маршрутизатор офисный Zyxel Keenetic Extra II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Маршрутизатор беспроводной TP-LINK TL- WR740N Ethernet 2.4ГГц USB, 4xLAN 802.11b/g/n 300Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Маршрутизатор ZTE FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 3

    "Позиция 281"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 283"

    "Маршрутизатор беспроводной TP-LINK ARCHER C6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Маршрутизатор беспроводной TP-LINK TL-WR340GD Ethernet 2.4ГГц WAN, 4xLAN 802.11b/g/n 54Мбит/с 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Модем ADSL HG510 Huawei"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Модем ADSL f@st 2804 Sagemcom"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Модем ADSL Sagemcom Fast 2804 Annex A, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 4 LAN, RJ-11, 2 USB, WAN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 288"

    "Модем ADSL D-Link DSL-2640U/RA/U1A Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Аппарат телефонный проводной стационарный Ritmix RT-007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Инжектор питания PoE+ HSE-S5600500EU 100...240Впер 56Впст 2xRJ45 28Вт IEEE 802.3at"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "IP-телефон DPH-150S/E/F1 D-Link"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Приставка телевизионная IPTV MAG-250."

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Абонентский Ethernet-коммутатор D-Link DIR-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Модем Huawei HG-532е"

    Кол-во: 5

    "Позиция 295"

    "WiFi-адаптер D-Link DHP-P308AV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Модем внешний Huawei HG-532 10/100Мбит/с 4xLAN IEEE 802.11b/g/n"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Приставка IPTV SML-282 Base"

    Кол-во: 6

    "Позиция 298"

    "Приставка IPTV MAG-250, AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 11

    "Позиция 299"

    "Приставка IPTV MAG-200"

    Кол-во: 31

    "Позиция 300"

    "Приставка IPTV HD 103, HDMI, RCA, TV-SCART"

    Кол-во: 7

    "Позиция 301"

    "Приставка IPTV Motorola VIP1003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Приставка IPTV IP HDTV Motorola VIP1003G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 53

    "Позиция 304"

    "Приставка IPTV RT STB HD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 305"

    "Приставка IPTV STB VIP1003G"

    Кол-во: 6

    "Позиция 306"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 2

    "Позиция 307"

    "Приставка IP TV Infomir IPTV MAG-250 AV, Ethernet, HDMI, S/PDIF, USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Приемник GPS Motorola VIP1003G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Терминал абонентский ONT NTP-RG-1402G-W"

    Кол-во: 109

    "Позиция 310"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Терминал абонентский QTECH QBR-2041WW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 312"

    "Терминал абонентский ONT NTU-RG-1402G-W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 313"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 315"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 2804 v7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 316"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-100"

    Кол-во: 26

    "Позиция 317"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DIR-300"

    Кол-во: 19

    "Позиция 318"

    "Маршрутизатор офисный Qtech QDSL-1040WU Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom F@st 2804"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Маршрутизатор офисный RT-A1W4L1USBn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Маршрутизатор офисный D-Link DSL-2640U/NRU/C4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 31

    "Позиция 323"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 39

    "Позиция 324"

    "Маршрутизатор офисный FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 3

    "Позиция 325"

    "Шлюз VoIP D-Link DVG-5112S 2xFXS LAN RJ-45 10/100Base-TX WAN RJ-45 10/100Base-TX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 326"

    "Маршрутизатор TP-LINK ARCHER C20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 327"

    "Маршрутизатор ZTE FTTB ZXHN H118N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 7

    "Позиция 329"

    "Маршрутизатор Sagemcom 2804 v7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 330"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 35

    "Позиция 331"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DIR-822/RU Ethernet 2.4, 5ГГц WAN RJ45 10/100Base-TX, 4xRJ45 10/100Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Модем ADSL Интеркросс ICxDSL 5633E IGMP v1, RIP v1, RIP v2, Ethernet, USB, 9600бит/с, 1x10/100 Base-T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Модем ADSL QTech QDSL-1010"

    Кол-во: 14

    "Позиция 334"

    "Модем ADSL Huawei SmartAX MT-880u"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Модем ADSL f@st 2804 Sagemcom"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Модем ADSL Интеркросс ICxDSL 5633 NE Annex B"

    Кол-во: 11

    "Позиция 337"

    "Модем ADSL Huawei SmartAX MT-880 Annex A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Модем ADSL ICxDSL 5633 NE Annex A Интеркросс"

    Кол-во: 12

    "Позиция 339"

    "Модем ADSL ZTE ZXDSL 831A II"

    Кол-во: 4

    "Позиция 340"

    "Модем ADSL TP-Link TD-8840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "Модем ADSL D-Link DSL-2640U/RA/U1A Annex A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 342"

    "Инжектор питания PoE РОЕ-OUSM-480050 100...240Впер 48Впст 2xRJ45 15.4Вт IEEE 802.3af"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Инжектор питания PoE+ PSE-560055GT TL-POE1000-FB45 100...240Впер 56Впст 2xRJ45 30Вт IEEE 802.3at"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Инжектор питания PoE Midspan-1/151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Приставка IPTV HD mini"

    Кол-во: 334

    "Позиция 346"

    "Приставка IP TV HD mini"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Терминал абонентский Sagem Fast 1744"

    Кол-во: 5

    "Позиция 348"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 30

    "Позиция 349"

    "Маршрутизатор офисный Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 945

    "Позиция 350"

    "Маршрутизатор офисный TP-Link TD854W, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n RJ-11, 4xRJ-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Маршрутизатор офисный TP-Link TD854W, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n RJ-11, 4xRJ-46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "Маршрутизатор Sagemcom Fast 1744 v4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Маршрутизатор ADSL-модем Sagemcom Fast 1704 RT"

    Кол-во: 13

    "Позиция 354"

    "Маршрутизатор беспроводной D-Link DSL-2750U/RA/U3A ADSL2+, Ethernet 2.4ГГц USB, WAN 10/100/1000Base-TX, 4xLAN 10/100/1000Base-TX 802.11a/b/g/n/ac 150Мбит/с 12В"

    Кол-во: 1

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