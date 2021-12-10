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Номер извещения
ГП112917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Процедура 16 Ростелеком - продажа бу оборудования (Волга)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Продажа (торги) б/у абонентского оборудования
Дата публикации
07.12.2021 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
Почтовый адрес
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Контактный телефон
+7 985 209-13-08
Факс
+49 99998 283 6 доб. 188
Адрес электронной почты
Vadim.Korolev@rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королёв Вадим Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112917Дата и время окончания срока приема заявок продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112917Подведение итогов не позднее продажа абонентского оборудования бывшего в употребленииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа абонентского оборудования бывшего в употреблении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
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