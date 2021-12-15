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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет"

    Поставка спецодежды для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    МЕТОДИКА_ОЦЕНКИ_ЗАЯВОК.docx

    Извещение_ОМИР_Поставка_спецодежды.docx

    Проект_договора.docx

    Документация_ОМИР_Поставка_спецодежды.docx

    32110913639_second_parts_protocol.rtf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
    Все закупки и тендеры НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5

    Контактный телефон

    +7 831 416-08-71

    Факс

    +7 831 416-08-72

    Адрес электронной почты

    N.Kuzharina@mrgnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913639Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    743 135,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, 2 этаж, офис ООО “НижегородЭнергоГазРасчет”.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки. Период поставки: декабрь, 2021 года.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
    Все закупки и тендеры НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112831/name/61bb2bf0cef832.85448451

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112832/name/61bb2bf69c9090.60003871

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 345.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 327.00000

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