www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110913639
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды для нужд ООО "НижегородЭнергоГазРасчет"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5
Контактный телефон
+7 831 416-08-71
Факс
+7 831 416-08-72
Адрес электронной почты
N.Kuzharina@mrgnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
743 135,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, 2 этаж, офис ООО “НижегородЭнергоГазРасчет”.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
Все закупки и тендеры НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 5
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 345.00000
Кол-во: 327.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.