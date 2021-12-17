Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913653Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская, д. 19Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__32110913653_3.pdf

    Приложение__3.1_Обоснование_цены.xlsx

    Извещение.docx

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Приложение__3_Обоснование_цены.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40 доб. 1127

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Fomina.IS@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913653Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:0017.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110913653Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:3017.12.2021 15:3017.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913653Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:3017.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913653Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг. Москва, ул. Киевская, д. 19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    97 780 155,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    488 900,78 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    488 900,78

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.140

    Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114519/name/61bc808b220aa3.07598962

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211091324
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    594413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    586 762
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211091323
    Поставка мыла туалетного
    Поставка мыла туалетного
    595140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    346 183
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП202164
    Открытый тендер на право заключения договора поставки запасных частей во 2-м квартале 2022 года
    Открытый тендер на право заключения договора поставки запасных частей во 2-м квартале 2022...
    595144
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014561
    422/ТС - Формовые, листовые, рулонные уплотнительные материалы (РТИ, АТИ и прочие) для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-278)
    422/ТС - Формовые, листовые, рулонные уплотнительные материалы (РТИ, АТИ и прочие) для нужд...
    595145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 300 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202163
    ЗП-076-2022 СИЗы на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    ЗП-076-2022 СИЗы на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    595142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014560
    Поставка двухпостовых сварочных агрегатов «Miller Big Blue 700X Duo Pro» (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка двухпостовых сварочных агрегатов «Miller Big Blue 700X Duo Pro» (КР ЛЧМГ МГ...
    595143
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП202162
    запрос предложений на выполнение работ по ремонту установки пылеулавливания MVF цеха №38, инв. №120187
    запрос предложений на выполнение работ по ремонту установки пылеулавливания MVF цеха №38, инв....
    595139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202160
    ЗП-077-2022 Спецодежда на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    ЗП-077-2022 Спецодежда на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    595137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить