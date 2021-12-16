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    Главная / Торги / ПОСТАВКИ ХОЗ.ТОВАРОВ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ Г.ВОЛГОГРАД

    ПОСТАВКИ ХОЗ.ТОВАРОВ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ Г.ВОЛГОГРАД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112912

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-074/2021

    Наименование закупки

    ПОСТАВКИ ХОЗ.ТОВАРОВ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ Г.ВОЛГОГРАД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_предл._в_электр._форме___ГЭС_074_2021__хоз.товары_.docx

    Извещение_о_предл._в_электр._форме___ГЭС_074_2021__хоз.товары_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112912Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)Астрахань

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112912Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112912Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров, инвентаря и инструментов (Волгоград)

    Начальная цена

    159 803,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.52.2

    Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Проект_договора.docx

    07.12.2021

    Проект_договора_Приложение___1.docx

    07.12.2021

    Расчет_цены_для_ЭТП.docx

    07.12.2021

    Техническое_задание.docx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах"

    Кол-во: 3075.00000

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