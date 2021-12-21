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Номер извещения
ГП112909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 60-50-18 доб. 4146
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 14:00 GMT +321.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 14:0022.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112909Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 14:0029.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112909Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Воскресенск», Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
43.29.19.190
Документация лота
Кол-во: 1
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