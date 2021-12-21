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    Главная / Торги / Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 60-50-18 доб. 4146

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваленко Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 14:00 GMT +321.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 14:0022.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112909Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 14:0029.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112909Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 14:0029.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112909Подведение итогов не позднее Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Воскресенск», Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    07.12.2021

    Документация запроса предложений

    07.12.2021

    Техническое задание

    07.12.2021

    Приложение №1 к ТЗ Ведомость объемов работ

    07.12.2021

    Приложение №2 к ТЗ Проект

    07.12.2021

    Проект договора подряда

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по переносу пневмопроводов подачи песка с фасада внутрь здания главного производственного корпуса для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»"

    Кол-во: 1

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