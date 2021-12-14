Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в области производственной безопасности в г. Тюмень

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010199 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0087786-403-2021 Наименование закупки Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в области производственной безопасности в г. Тюмень Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ Юридический адрес 629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона Почтовый адрес 629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона Контактный телефон +7 3496 37-92-31 Адрес электронной почты UZ_GPNA@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Родионова Мария Николаевна Место рассмотрения заявок Ноябрьск Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в обла Дата и время окончания срока приема заявок 14.12.2021 07:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010199 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в обла Ноябрьск Текущий статус Архив Предмет договора Оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в обла Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт