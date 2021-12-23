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    Главная / Торги / Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 18:0023.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    63

    Наименование закупки

    Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    07.12.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_электронного_аукциона_на_рыбу.docx

    протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Обидин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 18:00 GMT +323.12.2021 18:0023.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2021 23:5924.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110913670Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    27.12.2021 10:0027.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110913670Дата и время проведения Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 23:5928.12.2021 23:5928.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913670Подведение итогов не позднее Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 23:5928.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913670Подведение итогов не позднее Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы с/м, соленой, консервированной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    1 813 183,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603142, г. Н.Новгород, ул. Космическая, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    10.20.13.122

    Рыба морская мороженая (кроме сельди)

    Классификатор ОКВЭД2

    10.20

    Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

    Документация лота

    Форма 1-ой части заявки

    07.12.2021

    Форма 2-ой части заявки

    07.12.2021

    Расчет цены

    07.12.2021

    Извещение

    07.12.2021

    Проект договора

    07.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125490/name/61cbfc3f106709.99096963

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"

    Кол-во: 1585.00000

    "Позиция 2"

    "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"

    Кол-во: 3210.00000

    "Позиция 3"

    "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"

    Кол-во: 1865.00000

    "Позиция 4"

    "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"

    Кол-во: 811.00000

    "Позиция 5"

    "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"

    Кол-во: 640.00000

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