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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)

    Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    АП010198.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010198Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010198Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов для геодезического оборудования (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5.Объекты УКПГ-2)

    Начальная цена

    1 932 695,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.120

    Инструменты и приборы геодезические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120607/name/61c475dbb886d8.25612880

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор Leica GEB 222"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор Leica GEB 212"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор Sokkia BDC 70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор Topcon GR 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Уровень для минипризы Leica (минипризма)"

    Кол-во: 10

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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