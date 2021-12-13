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Номер извещения
АП010197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка геоматериалов (биоматы, геосетки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка геоматериалов (биоматы, геосетки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010197Дата и время окончания срока приема заявок Закупка геоматериалов (биоматы, геосетки)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 12:0014.01.2022 12:0014.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010197Подведение итогов не позднее Закупка геоматериалов (биоматы, геосетки)Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка геоматериалов (биоматы, геосетки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
13.20.31.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 757
Кол-во: 1334
Кол-во: 722
Кол-во: 908
Кол-во: 220
Кол-во: 156
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