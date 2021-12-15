Лот 1

МИ №173/МИ - Ремонт и техническое обслуживание источников бесперебойногопитания (ИБП) АСУ ТП для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100041)