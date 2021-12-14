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    Главная / Торги / Поставка паллет металлических для длинномерных грузов

    Поставка паллет металлических для длинномерных грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка паллет металлических для длинномерных грузовНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110913300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка паллет металлических для длинномерных грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 13:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_ДоЗ_ПП_РФ_925_ПП_РФ_2013.xlsx

    Обоснование_НМЦД_и_НМЦЕ_.xlsx

    МСП_ОФ_ЗК___Извещение__Поставка_паллет_металлических_для_длинномерных_грузов_.docx

    МСП_ОФ_ЗК___Документация__Поставка_паллет_металлических_для_длинномерных_грузов_.docx

    Раздел_документации_Техническое_задание___Поставка_паллет_.pdf

    Раздел_документации_Проект_договора_Поставка_паллет_.pdf

    протокол_32110913300_1_от_17.12.2021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нижегородский завод 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Юридический адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Почтовый адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Контактный телефон

    +7 831 262-04-11

    Факс

    +7 831 233-03-70

    Адрес электронной почты

    tender70let@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокшина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка паллет металлических для длинномерных грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:0017.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913300Подведение итогов не позднее Поставка паллет металлических для длинномерных грузовНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паллет металлических для длинномерных грузов

    Начальная цена

    1 114 999,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с разделом «Техническое задание» и разделом «Проект договора» документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с разделом «Техническое задание» и разделом «Проект договора» документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЗ 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Адрес местонахождения

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113996/name/61bc5a25966382.41041112

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 30.00000

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