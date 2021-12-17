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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010195

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0084

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание (GSPM0084).docx

    Форма договора поставки ЗЧ (GSPM0084).zip

    Конкурсная документация (GSPM0084).docx

    Форма ТКП (GSPM0084).xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 13:0028.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010195Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010195Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для Бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 (Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коллектор вращающийся KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Коллектор вращающийся KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Клиномер 889-18000001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Баллон KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Манометр 250 кПа KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Манометр 350 кПа KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Датчик угла наклона KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Плита скольжения KATO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Гидромотор роторного стола KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гидроаккумулятор KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Коллектор KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Подогреватель кабины Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Сальник лебедки KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Ремкомплект гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Сальник выходного вала гидронасоса KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ролик рычага направ. шнека KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Палец KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Датчик угла наклона KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Датчик глубинометра KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Коллектор поворотный KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Замок зажигания KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фара KATO"

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Гидроциллиндр подъема мачты KATO1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Соленоид KATO1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Подшипник сцепления выжимной KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Палец KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Ручка двери KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Щетка стеклоочистителя KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Рычаг стеклоочистителя KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Рычаг стеклоочистителя KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Корпус подшипника KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Диск сцепления нажимной KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Мотор стеклоочистителя KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Мотор стеклоочистителя KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Клапан KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Гидрораспределитель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Стабилизатор крановый KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Кабель мачты KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Панель клинометра KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Вертлюг KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Кабель KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Кольцо стопорное KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Кольцо стопорное KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Муфта соединительная KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Опора скольжения KATO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема мачты КАТО PF-1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Р/к гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Ремкомплект гидроцилиндра опускания мачты KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Ремень Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ремень Komatsu"

    Кол-во: 1

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