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Номер извещения
32110913388
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива для нужд ООО "Оренбурггазпожсервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
Почтовый адрес
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Контактный телефон
+7 3532 73-52-56
Факс
Адрес электронной почты
gazpog@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухенко Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка моторного топлива в 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива в 2022 г.Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110913388Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива в 2022 г.Оренбург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913388Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива в 2022 г.Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива в 2022 г.
Начальная цена
2 640 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
19.20.21
46.71
Документация лота
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