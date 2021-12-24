Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"

    Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЛОТ__СТУ_02_56_2021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 846 279-32-50 доб. 150

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    irina.stepanova@weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Ирина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 11:00 GMT +324.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.02.2022 10:0014.02.2022 10:0014.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112921Подведение итогов не позднее Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.02.202214.02.2022 10:0014.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112921Подведение итогов не позднее Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложения ЛОТ №СТУ-02-56-2021 и приложения 9 "Техническое задание".

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложения ЛОТ №СТУ-02-56-2021 и приложения 9 "Техническое задание".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложения ЛОТ №СТУ-02-56-2021 и приложения 9 "Техническое задание".

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    29.20.2

    Прицепы и полуприцепы; контейнеры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП202164
    Открытый тендер на право заключения договора поставки запасных частей во 2-м квартале 2022 года
    Открытый тендер на право заключения договора поставки запасных частей во 2-м квартале 2022...
    595144
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014561
    422/ТС - Формовые, листовые, рулонные уплотнительные материалы (РТИ, АТИ и прочие) для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/1.1-278)
    422/ТС - Формовые, листовые, рулонные уплотнительные материалы (РТИ, АТИ и прочие) для нужд...
    595145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 300 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202163
    ЗП-076-2022 СИЗы на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    ЗП-076-2022 СИЗы на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    595142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014560
    Поставка двухпостовых сварочных агрегатов «Miller Big Blue 700X Duo Pro» (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка двухпостовых сварочных агрегатов «Miller Big Blue 700X Duo Pro» (КР ЛЧМГ МГ...
    595143
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП202162
    запрос предложений на выполнение работ по ремонту установки пылеулавливания MVF цеха №38, инв. №120187
    запрос предложений на выполнение работ по ремонту установки пылеулавливания MVF цеха №38, инв....
    595139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП202160
    ЗП-077-2022 Спецодежда на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    ЗП-077-2022 Спецодежда на Юрубчено-Тохомское НГКМ, Куюмбинское НГМ
    595137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП202159
    Поставка спиральновитых металлических гофрированных труб и бандажных соединений к ним в Московскую область
    Поставка спиральновитых металлических гофрированных труб и бандажных соединений к ним в...
    595117
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП202158
    Поставка масел, смазок и технических жидкостей.
    Поставка масел, смазок и технических жидкостей.
    595130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить