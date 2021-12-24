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Номер извещения
ГП112921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 846 279-32-50 доб. 150
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
irina.stepanova@weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Ирина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 11:00 GMT +324.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"Москва
Подведение итогов не позднее
14.02.2022 10:0014.02.2022 10:0014.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112921Подведение итогов не позднее Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка 40 фт морского контейнера под лабораторию для нужд ООО "СТУ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложения ЛОТ №СТУ-02-56-2021 и приложения 9 "Техническое задание".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложения ЛОТ №СТУ-02-56-2021 и приложения 9 "Техническое задание".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
29.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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