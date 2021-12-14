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    Главная / Торги / Оказание услуг технической (пультовой) охраны объектов ООО «ГЭС Поволжье» Волгоградская область

    Оказание услуг технической (пультовой) охраны объектов ООО «ГЭС Поволжье» Волгоградская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112905Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической (пультовой) охраны Волгоградская областьАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-082/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг технической (пультовой) охраны объектов ООО «ГЭС Поволжье» Волгоградская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докум.об_осущ_конкур._отбора_в_эл.форме____ГЭС_082_2021_пультовая_охрана_.docx

    Извещение_об_осущ_конкур._отбора_в_эл.форме____ГЭС_082_2021_пультовая_охрана_.doc

    Протокол__ГЭС_082_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг технической (пультовой) охраны Волгоградская область

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112905Подведение итогов не позднее Оказание услуг технической (пультовой) охраны Волгоградская областьАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг технической (пультовой) охраны Волгоградская область

    Начальная цена

    1 429 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    80.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Приложение__1_к_документации_Проект_договора.docx

    07.12.2021

    Приложение__2_к_документации_Техническое_задание.docx

    07.12.2021

    Приложение__3_к_документации_Методика_оценки.docx

    07.12.2021

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__КП.docx

    07.12.2021

    _Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки___ТП.docx

    07.12.2021

    Приложение_1_Копия_лицензии_Волгоград.docx

    07.12.2021

    Приложение_2_Соглашение_о_конфиденциальности_Волгоград.docx

    07.12.2021

    Приложение_3_Перечень_объектов_пультовая_Волгоград_аналитика.docx

    07.12.2021

    Приложение_4_Инструкция_о_взаимодействии.docx

    07.12.2021

    Приложение_5_штрафы.docx

    07.12.2021

    Приложение_6_Акт_о_начале_оказания_услуг_Волгоград.docx

    07.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109912/name/61b86ffc57f566.59773065

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 18.00000

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