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Номер извещения
32110913765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Выполнение работ по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
Почтовый адрес
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
Контактный телефон
+7 3452 28-94-03
Факс
--
Адрес электронной почты
SU_ZAKUPKI@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гяльжините Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ)
Начальная цена
70 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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