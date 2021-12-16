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Номер извещения
АП010194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
Контактный телефон
+7 881 24-29096
Факс
Адрес электронной почты
masiaginiv@gsp6.ru
Ф.И.О. контактного лица
Масягин Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010194Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010194Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б
28.92.61.120
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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