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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010194_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    2. Технические требования к Продукции (ХГКМ).xlsx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Форма_КП_Урал NEXT ХГКМ.xlsx

    1. ТЗ на закупку запчастей для Урал NEXT ХГКМ.docx

    2. Технические требования к Продукции (ХГКМ).xlsx

    Договор поставки_проект ОУ ХГКМ.docx

    1. ТЗ на закупку запчастей для Урал NEXT ХГКМ.docx

    Форма_КП_Урал NEXT ХГКМ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 881 24-29096

    Факс

    Адрес электронной почты

    masiaginiv@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Масягин Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010194Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010194Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на ТС Урал NEXT для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119544/name/61c349cb8bd078.88526778

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модулятор АБС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Адсорбер со встроенным регулятором давления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Клапан защитный четырёхконтурный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Клапан ускорительный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Клапан ускорительный стояночного тормоза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Влагомаслоотделитель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором левая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором правая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Клапан ускорительный стояночного тормоза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Втулка балансира"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Шарнир реактивной штанги (с длинным пальцем)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Шарнир реактивной штанги (с коротким пальцем)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Наконечник левый в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Наконечник правый в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Наконечник в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Манжета в сборе"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Камера тормозная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Колодка тормоза в сборе"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Пружина колодок"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Опора кабины"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Кронштейн крепления кабины"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Подшипник роликовый конический"

    Кол-во: 24

    "Позиция 23"

    "Шпилька"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Трубка слива масла с ТКР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Датчик воды с кабелем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Датчик частоты вращения коленчатого вала или распределительного вала 0 281 002 315"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Датчик температуры и давления воздуха"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Датчик температуры и давления топлива и масла 0 261 230 112"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости 0 281 002 209"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Датчик АБС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Втулка датчика"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Датчик импульсов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Датчик уровня топлива"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Датчик аварийного давления воздуха"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Камера"

    Кол-во: 18

    "Позиция 36"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Радиатор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Рукав-деталь 54х65-160-0,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Патрубок водоотдводящий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Рукав-деталь 50х61-360-0,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Рукав-деталь 58х69-120-0,2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Патрубок соединительный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Рукав-деталь 58х69-70-0,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Рукав 12х20-1,6 L=125"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Рукав 12х19, L=1200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Рукав 27х35-1,6 L=1050"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Рукав-деталь 27х35-340-0,2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Рукав 10х17,5-1,6 L=1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Шланг соединительный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Шланг отводящий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Шланг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Шланг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Шланг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Шланг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Генератор ИСКРА 11.203.836"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Ремень привода генератора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Батарея аккумуляторная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Стартер AZF 4365 24В, 4 кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Реле отопителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Реле стартера"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Реле"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Реле разгрузки замка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Реле нагревателя топлива"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Реле-прерыватель стеклоочистителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Реле укладки щеток стеклоочистителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Реле моторного тормоза"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Форсунка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "ТНВД в сборе с шестерней и кольцом уплотнительным ТНВД 2 410 210 014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Редуктор п/моста в сборе ( 49 зубьев)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Редуктор з/моста в сборе ( 49 зубьев)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Редуктор с/моста в сборе ( 49 зубьев)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Диск ведомый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Муфта выключения сцепления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Диск нажимной MFZ430"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Гайка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "ПГУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Розетка в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Пневмогидроусилитель (ПГУ) тормоза задний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Гидрораспределитель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Насос шестеренный NPLH.32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Нагнетатель воздуха 24 в (ЭД-7-24)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фильтр топливный ЯМЗ-534 грубой очистки с подогревом и датчиком воды"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Датчик уровня комбинированный с электроподогревателем топлива ДУКЭП-90-24/0,3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Фильтр грубой очистки топлива Preline 270"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Механизм рулевого управления RBL C-700V с кронштейном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Кран тормозной двухсекционный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Модулятор АБС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Рычаг стеклоочистителя со стороны пассажира"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Щетка стеклоочистителя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "Рычаг стеклоочистителя со стороны водителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "КЭМ-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Бак топливный (основной) 300л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Бак топливный (дополнительный) 210л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "КЭМ-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Металлорукав с фланцем"

    Кол-во: 6

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